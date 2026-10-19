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Milijon razlogov za nasmeh otrok iz socialno šibkih okolij

Od Bacha do Kopitarja: Tine Urnaut, letošnji ambasador botrstva v športu, je skupaj z ljudmi dobrega srca zbral 230.095 evrov.
Anže Kopitar je novi ambasador botrstva v športu. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Anže Kopitar je novi ambasador botrstva v športu. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Š., STA
19. 10. 2026 | 22:38
19. 10. 2026 | 23:01
5:16
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Na slovesni prireditvi dobrodelne fundacije Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Ljubljani je Tine Urnaut, letošnji ambasador botrstva v športu, sporočil, da je skupaj z ljudmi dobrega srca zbral 230.095 evrov. Vrhunski odbojkar je ob koncu ambasadorsko vlogo predal Anžetu Kopitarju, ki je spomladi po 20 sezonah končal blestečo kariero v NHL.

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»Hvala za to izjemno čast, z veseljem jo bom opravljal. Vsako leto smo že prej za mesec ali dva prišli v Slovenijo, zato je bila odločitev, da se iz ZDA vrnem z družino v domovino, še toliko lažja. Menil sem, da bo življenje v 'pokoju' malo bolj umirjeno. Veliko časa preživim v avtomobilu in sedaj vem, kako je bilo staršem, ki so mene in Gašperja vozili po tekmah in na druge obveznosti,« je povedal Kopitar. Ob nekdanjem slovenskem reprezentantu in dolgoletnem kapetanu moštva Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi je bil drugo presenečenje večera Urnautov velik prijatelj in odbojkar Mitar Đurić. Sprva je imel nagovor prek videoposnetka, potem pa je kapetana slovenske odbojkarske reprezentance, ki je v tej vlogi že 17 let, pustil odprtih ust s prihodom v živo na oder.

»Vesel sem, da smo naredili skupaj nekaj dobrega. V ekipnem športu ni posameznikov, tudi za to dobrodelnost je zaslužnih veliko ljudi. Vsi, na katere sem se obrnil, so priskočili na pomoč, ko je bilo to potrebno. Hvala, da sem imel priložnost pomagati otrokom, ki v svojih okoljih sicer nimajo dovolj sredstev, da bi se lahko ukvarjali s športom,« je pred tem pomen botrstva izpostavil Urnaut. Sredi poletja je v ljubljanskem Tivoliju pripravil dobrodelni dogodek s tekmami nekdanjih odbojkarskih in drugih zvezdnikov, tujih in slovenskih.

Tudi na to, da je bila »trenerka« ene od ekip zvezdnikov, je spomnila predsednica države Nataša Pirc Musar. »Tisti večer je bil dokaz za to, kaj zmore šport. Rezultat na semaforju ni bil najpomembnejši, ampak to, kaj zmoremo več in skupaj.« Miroslav Cerar, predsednik fundacije OKS, je spomnil na nekatere temeljne vrednote. Na tekmovanje brez podcenjevanja, »da si pomagamo in se ne ženemo za rezultati za vsako ceno, ampak to počnemo po načelu ferpleja«. S tem se po besedah Cerarja nikogar ne izključuje, vse te vrline pa se iz športa prenesejo v vsakdanje življenje.

Tine Urnaut je skupaj z ljudmi dobrega srca zbral 230.095 evrov.  FOTO: Črt Piksi
Tine Urnaut je skupaj z ljudmi dobrega srca zbral 230.095 evrov.  FOTO: Črt Piksi

Dragić je s partnerji zbral kar 885.983 evrov

Lanska ambasadorka Janja Garnbret, dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju, je v dobrodelne namene zbrala 318.292 evrov. Nato je dobrodelno palico predala Urnautu. Prvi ambasador je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin. Nato sta bila v tej vlogi še alpska smučarka Tina Maze, ki je zbrala 135.000 evrov, in kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je Goranu Dragiću vrgel rokavico z 200.180 evri. Leta 2024 je kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance s partnerji zbral kar 885.983 evrov.

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Med uspehi na tatamiju in strunami harfe

Predsednik OKS Franjo Bobinac je v uvodnem nagovoru navedel, da je botrstvo v športu šest let skupni projekt zveze Anite Ogulin in OKS, njegove Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja. Pred tem je sicer od leta 2015 pod okriljem OKS delovala Fundacija za športnike iz socialno šibkih okolij. Njen namen je podpora mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij. Zagotavlja denarno podporo v obliki štipendij ali sklada mladim športnikom v starosti od 14 do 23 let, izjemoma tudi mlajšim. Od leta 2020 so na ta način podprli prek 800 mladih športnikov in športnic.

Prireditev v ljubljanskem hotelu Union, na kateri je bil med vidnimi slovenskimi politiki tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spiros Kapralos, se je začela ob glasnih ritmih pihalnega orkestra Ljubljana. Na odru so bili pozneje tudi glasbeniki Gregor Skočir, Tadej Košir, Gregor Strasbergar  Štras in Bojan Cvjetićanin s skupino Joker Out. V preddverju hotela je bilo dražbi namenjenih veliko rekvizitov in drugih spominskih kosov iz Urnautove športne poti.

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Več iz teme

dobrodelnostTine UrnautAnže KopitarFundacija Leona Štuklja in Miroslava CerarjaOlimpijski komite SlovenijeOKSLjubljana

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Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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