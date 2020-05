Milijonarja oropala udeležence zabave

Miami – Policija v Miramarju na Floridi je izdala nalog za aretacijo dveh poklicnih igralcev ameriškega nogometa. Razlog je oborožen rop, s katerim sta si prilastila okoli 7000 dolarjev v gotovini in nekaj dragocenih ur. Gre za igralca iz NFL, Deandreja Bakerja in Quintona Dunbarja, ki imata sicer oba v žepu podpisani klubski pogodbi v višini desetih milijonov dolarjev.



Po poročanju očividcev sta igralca izvedla rop s polavtomatskim orožjem v sredo v zgodnjih jutranjih urah na neki zabavi v Miramarju, na katero sta bila povabljena. Večino časa sta preživela pred TV zaslonom in si krajšala čas z video igricami. V določenem trenutku pa je prišlo do prepira, Baker je potegnil orožje in skupaj sta gostom odvzela vredne predmete.

Rop je bil očitno načrtovan

Odtujila sta jim nakit, ure in gotovino ter nato z različnima avtomobiloma izginila v noč. Navzoči so policiji dejali, da je bil rop očitno načrtovan, saj sta bili vozili strateško parkirani. Motiv naj bi bila izguba 70.000 dolarjev, ki sta jo igralca utrpela nekaj dni prej.



Triindvajsetletnega Bakerja so na naboru 2019 izbrali New York Giants, Dunbar (27) pa ima pogodbo s Seattle Seahawks.