Ministrstvo ob pojavu koronavirusa za zaustavitev športnih tekmovanj

OKS: odpovedano srečanje kandidatov za Tokio

Letošnji pokal Vitranc za zdaj ni ogrožen. FOTO: Matej Družnik



Smučanje ostaja v programu, Kranjska Gora ni izjema

Ministrstvo zaje danes(OKS) poslalo priporočila za ravnanje v športu ob pojavu koronavirusa . Sprva je sicer priporočilo skrajno previdnost, med drugim celo začasno zaustavitev vseh tekmovanj na državni ravni, a naknadno to preklicalo.V dokumentu, danes posredovanem OKS in vsem panožnim zvezam, je med drugim priporočena skrajna omejitev ali odpoved vseh potovanj v tujino, tako priprav kot tekem, za športnike, trenerje, športne funkcionarje, sodnike, na domačih tleh pa začasna zaustavitev ligaških in drugih tekmovanj na državni ravni. V dokumentu je zapisano, da so »vsi tovrstni dogodki povezani z zbiranjem večjega števila ljudi« na prireditvah.A naknadno so z ministrstva sporočili, da je pri tej različici priporočil prišlo do nesporazuma. »Ministrstvo zato do nadaljnjega preklicuje navedbe v dopisu,« so za STA zapisali v službi za odnose z javnostmi na ministrstvu. Pravilno različico, usklajeno z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvom za zdravje, bodo športnim organizacijam posredovali v četrtek dopoldne.Pri tem ministrstvo dodaja, da so vse strokovno utemeljene in ažurirane informacije v zvezi s koronavirusom objavljene na spletni strani NIJZ. »Zato vsem (tudi športnim klubom) svetujemo, da naj se ravnajo po njihovih priporočilih,« so dodali.OKS je takšna priporočila ministrstva danes že posredovala vsem športnim zvezam, pri čemer jim je priporočila, da jih upoštevajo, je sporočil predstavnik za stike z mediji pri OKS. Odpovedali so tudi za 3. in 4. marec predvideno srečanje kandidatov za poletne OI v Tokiu . Kot je naknadno sporočil Dmitrović, bo OKS po preklicu prvotnih priporočil ministrstva zdaj počakal na končno verzijo in jih nato tudi upošteval ter jih posredovali panožnim zvezam. V Sloveniji za zdaj ni uradne informacije o prvi okužbi z novim virusom, se pa po državi že več dni širijo različne informacije o domnevnih primerih.V zadnjih dneh je žarišče novega koronavirusa v Evropi postala Italija , kjer so po poročanju tujih tiskovnih agencij doslej zabeležili že, umrlo pa je 12 bolnikov, vsi so imeli pridružene še druge bolezni. Okužbe z novim koronavirusom so zabeležilina območju dežel Lombardija, Benečija (Veneto), Emilija-Romanja, Piemont, Toskana, Trentinsko - Zgornje Poadižje, Ligurja, Sicilija, Marke in Lacij.Pri poskusu zajezitve širjenja virusa so italijanske oblasti v prizadetih deželah uvedle različne ukrepe, ki vključujejo preprečevanje združevanj množic. V večini dežel na severu Italije, kjer je za zdaj največje število okuženih, so se posledično odločili, da bodo zaradi izbruha odpovedali vse javne prireditve, vključno sV elitni italijanskiso tako pretekli konec tedna že prestavili štiri obračune, nove odpovedi pa bodo sledile v prihodnjih dneh. Med prestavljenimi tekmovanji pa ne bo tekemv La Thuilu to soboto in nedeljo. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč danes sporočila, da bosta tekmi v superveleslalomu in alpski kombinaciji potekali v skladu s prvotnim načrtom. Bodo pa na obeh tekmah za zajezitev širjenja nevarne okužbe s koronavirusom omejili obisk.Za zdaj nemoteno potekajo tudi priprave na tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev v, predvidene za 14. in 15. marec. Organizatorji so ob tem dodali, da bodo sledili smernicam, ki jih je izdal NIJZ za množične prireditve in jih bodo v prihodnjih dneh posredovali vsem gostom tekmovanja ter ekipam in novinarjem.