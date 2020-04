Ministrstvo za pomoč vrhunskemu športu tudi po koncu epidemije

22.000 različnih delovnih mest zagotavlja slovenski šport, čigar obstoj ogroža pandemija koronavirusa

zagotavlja slovenski šport, čigar obstoj ogroža pandemija koronavirusa 26 milijonov evrov prihodkov bodo izgubile športne organizacije pri nas po opravljeni anketi OKS



Ugodno okolje v kontekstu davčnih obveznosti in olajšav

Bogdan Gabrovec je zadovoljen s sodelovanjem z vlado. FOTO: Leon Vidic



Gabrovec: Z vlado dobro sodelujemo, lahko bi še bolje

(Vrhunski) šport sodi med najbolj prizadete panoge zavoljo pandemije koronavirusa, zato vodilni predstavniki različnih športnih zvez in inštitucij mrzlično iščejo rešitev za izhod iz neugodnega položaja. V tem kontekstu sodelujeta tudiin resorno ministrstvo slovenske vlade.Izhodiščne številke so znane, v naslednjih tednih pa bodo še manj prijetne za športno družino, ki zaposluje 22.000 Slovencev in prispeva v BDP dobrih 600 milijonov evrov: zgolj športne organizacije, ki jih je zajelo poizvedovanje OKS, bodo zavoljo pandemije ob 26 milijonov evrov prihodkov.Nekaj vprašanj, povezanih z aktualnim izzivom slovenskega športa, smo zastavili tudi ministrici za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo razume položaj vrhunskega športa. »Šport je pomembno urejen že v prvem paketu interventnega zakona, ki ga je vlada sprejela pretekli teden. Ukrepi so neposredno vezani na aktivno sanacijo zdajšnjega stanja, socialnega statusa deležnikov športa in obstoja športnih organizacij. Vanj smo vključili nekatere skupine deležnikov športa, kakršni so samostojni športni delavci, zaposleni po ZDR v športnih društvih in zaposleni v javnih zavodih, gre tudi za ukrepe za povračilo dela nastalih stroškov za zaposlitev, oprostitev plačevanja prispevkov,« so ocenili na ministrstvu. Zavedajo se, da bodo glavni izzivi za športne zveze in društva šele sledili.»V obdobju po koncu epidemije bo treba zagotoviti, da bo tudi vrhunski šport, ki po svoji naravi v prvi vrsti deluje po načelih športnega trga, imel dovolj ugodno okolje z vidika davčnih obveznosti in olajšav, usmerjenih v čim krajše obdobje rehabilitacije osnovnih organizacij,« so dodali nain pristavili, da bo v tem delu nujno medresorsko sodelovanje z ministrstvom za finance. Poslanstvo MIZŠ je skrb za zagotavljanje športnega udejstvovanja različnih skupin državljanov od otrok do starostnikov …Vodstvo OKS je v minulih tednih naslovilo na vlado več predlogov, o katerih smo že pisali. Med njimi izstopajo ukinitev zakona o davku od srečk, ki favorizira tuje loterije in krči malho Fundaciji za šport, maksimalna olajšava za sponzorstva v športu, takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, povračilo stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev …»Z vlado za zdaj dobro sodelujemo, lahko bi še bolje,« je ocenil predsednik OKS. »Aktivnosti vladnega proračuna so resda ustavljene, to velja tudi za letni razpis za šport, zato upam, da bo z rebalansom, na katerega čakamo, šport na boljšem. Že sklenjene pogodbe za večja tekmovanja so preložene v leto 2021, toda šport mora preživeti dotlej,« ocenjuje Gabrovec. Prvi mož OKS in ministrica Simona Kustec sta se slišala ob začetku epidemije koronavirusa, v naslednjih dneh naj bi se dobila tudi na štiri oči.