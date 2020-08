Miočić najboljši težkokategornik v zgodovini

Ljubljana – Ameriški borec hrvaškega rodu Stipe Miočić (20 zmag, 15 s k. o., 3 porazi) si je prislužil naziv najboljšega težkokategornika v zgodovini mešanih borilnih športov (MMA). Po hudem boju je v Las Vegasu po točkah z 49:46, 48:47 in 49:46 premagal Daniela Cormierja (22 zmag, 15 s k. o., 3 porazi) in ubranil naslov svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji združenja UFC.



Miočić, ki bo v sredo praznoval 38. rojstni dan, je tekmecu zadal dosti več udarcev, kot jih je prejel, zato je zasluženo slavil zmago. Tako je bil v tretjem medsebojnem dvoboju še drugič zapored boljši. »Počutim se utrujeno,« so bile po razburljivem obračunu prve besede 193 centimetrov visokega borca iz Ohia, potem ko je dobil trilogijo s Cormierjem.



»Daniel je pravi bojevnik. Želim mu le najboljše,« je poudaril Miočić in pribil, da bo v prihodnjih tednih predvsem užival v življenju, potem pa se bo začel spet počasi pripravljati za naslednji obračun. Cormier je tekmecu športno čestital za zmago (»Stipe je odlično opravil svojo nalogo, zelo dobro se je branil.«), potarnal pa je zaradi udarca, ki ga je s prstom prejel v levo oko.



»Od takrat naprej nanj nisem več ničesar videl. Pred menoj je bilo vse črno,« je pojasnil 41-letni as iz Louisiane in ponovil, da je bil to njegov zadnji dvoboj na športni poti. »Žalosten sem, da se je moja kariera končala s porazom in da sem izgubil trilogijo z Miočićem. Vendar pa se bom že sprijaznil s tem ...«