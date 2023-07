Misija Gdansk je zaključena, zdaj neobremenjeno po italijanski skalp

Manj kot 24 ur po srhljivki in tesnem porazu s Poljsko so slovenski odbojkarji spet stopili na parket dvorane v Pasay Cityju. Če so bili proti prvi reprezentanci sveta v vlogi izzivalcev, jih je proti Kitajski čakalo breme favorita. Z vlogo so se brez težav spoprijeli in z zmago s 3:1 potrdili mesto med najboljšo osmerico v ligi narodov.

Iz vsake težke tekme, kakršna je sredina proti Poljski zagotovo bila, se varovanci Gheorgheja Cretuja veliko naučijo, dolgoletne izkušnje in predvsem povezanost v izbrani vrsti pa so bile ključne tudi na težki tekmi s Kitajsko. Vsi štirje nizi so bili tesni, v zadnjem je Slovenija zaostajala že s 6:12, na koncu pa vendarle izvlekla zmago s 3:1 (21, 20, -24, 23), vse tri točke in vozovnico za zaključni turnir najboljše osmerice v ligi narodov.

