Mitja Gasparini presenetil in izbral Calcit

Kamnik – Slovenski odbojkarski reprezentant Mitja Gasparini je poskrbel za veliko presenečenje. Čeprav so ga nekateri tuji mediji, predvsem italijanski, povezovali s poljsko ligo, se je Primorec, dobitnik dveh kolajn z evropskih prvenstev, odločil, da se bo po dolgih letih igranja v tujini vrnil v domovino. Pogodbo je podpisal s Calcit Volleyjem, h katerem je pristopil tudi nekdanji reprezentančni libero Miha Plot.



Šestintridesetletni Izolan Gasparini je v zadnji sezoni igral na Japonskem za ekipo Wolfdogs Nagoya. Pred tem v tujini igral še za Korean Air Jumbos, Paris Volley, Verono, Hyundai Capital Skywalkers, Jastrzebski Wegiel in Iraklis, v Sloveniji pa za ACH Volley.

Velika okrepitev za Kamničane

»Gasparini bo velika okrepitev za našo ekipo. Verjetno bi še vedno lahko igral tudi v tujini, toda po dolgih letih v tujini se je očitno odločil, da bo proti koncu kariere zaigral bližje domu. Ker sem bil tudi sam v podobnem položaju, mi je znano, kako razmišlja, prepričan pa sem, da lahko še nekaj let igra na visoki ravni,« je po uvodnem treningu dejal trener Gregor Jerončič, prav tako novinec v kamniškem moštvu.



Prve pripravljalne tekme trener Jerončič pričakuje konec avgusta, ko bodo Kamničani gostovali na turnirju v Kranju. »Do začetka prvenstva ne načrtujemo prav veliko tekem, ker se bo prvenstvo, če bo seveda vse v redu, začelo kmalu, glede na to, da imamo zelo močno in enakovredno moštvo pa bo tako ali tako že vsak trening po svoje tekma,« razmišlja Jerončič.



Na prvem treningu slovenskih podprvakov so bili Jan Brulec, Žan Beravs, Jan Klobučar, Milosz Hebda, Gal Timotej Kos, Martin Kosmina, Klemen Hribar, Miha Plot, Mitja Gasparini, Miha Bregar, Sašo Štalekar, Diko Purić in mladi Nik Mujanović.