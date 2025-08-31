Mlada Ljubljančanka znova na zmagovalnem odru

Vrhunska slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar se je na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu razveselila še druge kolajne. Potem ko je bila v petek druga v klasičnem slalomu, je to uvrstitev ponovila tudi v posamičnem krosu. Za sekundo in 26 stotink je bila od nje hitrejša le Francozinja Camille Prigent.

»Štart je bil popoln, brez napake in tudi prva protitočna vrata sem preveslala tako, kot sem si zamislila. Čoln mi je potem stekel. Na sredini proge sem malo izgubila ravnotežje, ampak sem se rešila, tako da se mi zdi, da sem mogoče tam izgubila zlato lovoriko, čeprav je Prigentova na progi res letela. Kapo dol za njen nastop. Dala sem vse od sebe, vso energijo, ki sem jo imela, vesela sem, da se je obrestovalo,« je po drugem mestu v najmlajši kajakaški disciplini povedala Hočevarjeva, ki bo poskušala napasti vrh tudi v popoldanskih izločilnih bojih (12.55).

Eva Alina Hočevar ni skrivala zadovoljstva. FOTO: KZS

Tretje mesto je osvojila Američanka Evy Leibfarth. Ajda Novak je bila deveta (+ 2,30), Naja Pinterič pa je pristala na 34. mestu (10,72). S tem je bila prepočasna za izločilne boje, ki se bodo začeli po moški posamični tekmi.

Mlajši brat Eve Aline peti

Med moškimi je Žiga Lin Hočevar posamični kros končal na petem mestu. Za najhitrejšim Britancem Josephom Clarkom je zaostal za sekundo in 63 stotink. Drugo mesto je osvojil Čeh Jakub Krejči (+ 0,90), tretje pa Clarkov rojak Sam Leaver (+ 0,95).

V izločilne boje se je uvrstil tudi Jan Ločnikar, ki je zabeležil 24. mesto (+ 3,68), s 40. mestom (+ 7,10) je bil za uvrstitev med najboljših 32 prepočasen Jakob Šavli.