Mlada Slovenka na pragu velike kolajne

V Münchnu se danes končuje 27. evropsko prvenstvo v olimpijskem tekvondoju, na katerem se je med šesterico slovenskih reprezentantov najbolje odrezala Nika Rudolf, ki si je včeraj v kategoriji do 73 kilogramov izbojevala peto mesto.

Potem ko je Rudolfova v osmini finala z 2:0 ugnala Ukrajinko Renato Podoljan, je v četrtfinalu z enakim izidom izgubila proti poznejši prvakinji, Belgijki Sarah Chaari. Če bi presenetila prvo nosilko, bi imela v žepu najmanj bronasto kolajno.

Aljaž Miklavčič (do 54 kg) je danes izpadel po uvodnem porazu z Azerbajdžancem Sajadom Dadašovom, Domen Molj (do 58 kg) je moral v svojem prvem dvoboju priznati premoč Turku Enesu Kaplanu, Ožbolt Molj (do 63 kg) je potegnil krajšo v obračunu z Bolgarom Stanislavom Mitkovom, od Patrika Divkoviča (do 87 kg) je bil v uvodnem krogu boljši Španec Sergio Troitino Amoedo, od našega najizkušenejšega tekvondoista Ivana Trajkoviča (nad 87 kg) pa Poljak Zbigniew Jablonski.