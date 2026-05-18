Mlada Slovenka navdušila v Manili, predsednik podal odstopno izjavo

V ljubljanskem karateističnem klubu so imeli spet razlog za veselje. Zanj je poskrbela Živa Kristančič, ki se je na turnirju za svetovni pokal v Manili med mladinkami izkazala z drugim mestom v kategoriji nad 66 kilogramov. Tako se je veselila svoje prve kolajne na tej ravni tekmovanja.

Na poti do srebrnega odličja je Kristančičeva ugnala Avstralki Gabriello-Rose Dick (1:0) in Gemmo Reid (4:2) ter Škotinjo Maio Ewing (3:0), v finalu pa je morala priznati premoč Moskovčanki Safiji Nezametdinovi (0:5). »To je že 32. kolajna za naš klub v svetovnem pokalu,« je bil ponosen Matija Matijević, trener pri KK Ljubljana.

Blizu odličju v glavnem mestu Filipinov je bila tudi Lia Krvina (KK Kolektor Idrija, do 59 kg), ki je zasedla peto mesto. Na turnirju v Manili sta od slovenskih karateistov nastopila še Mark Filipič (do 68 kg) in Julija Tomaževič (do 54 kg); mladinec iz KK Kolektor Idrija je izpadel v drugem krogu, kadetinja iz KK Ljubljana pa v prvem.

V Frankfurtu osem slovenskih reprezentantov

Trener Matija Matijević se je takole veselil s svojo varovanko Živo Kristančič. FOTO: KK Ljubljana

Komaj se bo Matijević vrnil domov iz Azije, že se bo spet podal na pot. »V torek ob 10. uri bom priletel na Brnik, že dve uri pozneje bom spet na poti,« je zaupal nekdanji izvrstni karateist, ki bo od srede naprej na članskem evropskem prvenstvu v Frankfurtu vodil vrhunske tekmovalke iz ljubljanskega kluba(do 61 kg),(do 68 kg) in(nad 68 kg).

Ob omenjeni trojici bodo Slovenijo na prvenstvu stare celine v Nemčiji zastopali še Maša Magajna (KK Mawashi Postojna, do 50 kg), Lara Đaković (KK Mawashi Postojna, do 55 kg), Jaka Gaal (KK Radvanje, do 75 kg), Jure Sluga (KK Seki, kate) in odlična parakarateistka Diandra Bekčić (KK Velenje).

Omeniti kaže še, da je pred kratkim po različnih obtožbah po dveh letih kot predsednik Karate zveze Slovenije odstopil Mihael Cigler.