Mlada Slovenka že do druge kolajne na evropskih prvenstvih

Na evropskem prvenstvu v judu za mlajše člane in članice (do 23 let), ki ga je ta konec tedna gostil Kišinjev, je za najboljši slovenski dosežek poskrbela Kaja Schuster. Obetavna Ljubljančanka se je v kategoriji do 70 kilogramov izkazala z bronasto kolajno.

Potem ko je bila 21-letna judoistka Bežigrada v prvem krogu prosta, je v drugem izločila Turkinjo Hatice Vandemir. Zatem je izgubila z Madžarko Rebeko Soczo in tekmovanje nadaljevala v repešažu, v katerem je najprej ugnala Hrvatico Jano Cvjetko in nato v dvoboju za tretje mesto še Ukrajinko Ano Olijnik-Korniko.

Kaja Schuster (desno) je ponosno pokazala bronasto kolajno. FOTO: Gabi Juan/EJU

Schustrova si je tako izbojevala že drugo odličje na prvenstvih stare celine, potem ko je predlani v Haagu na svojo izjemno nadarjenost opozorila z naslovom mladinske evropske prvakinje.

Od naših judoistov sta se do uvrstitev v glavnem mestu Moldavije dokopali še sedmouvrščena Jevgenija Gajić (do 57 kg) in devetouvrščena Ana Škrabl (do 57 kg), medtem ko sta se Gašper Kokalj (do 66 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg) od tekmovanja poslovila že po uvodnih porazih.