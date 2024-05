Mlada slovenska karateistka v dvoboju za bron ugnala svetovno (pod)prvakinjo

Slovenski karate je bogatejši za dve (bronasti) kolajni na evropskih prvenstvih. Že včeraj se je z njo v Zadru okitila parakarateistka Diandra Bekčić, ki je osvojila tretje mesto v katah, danes je zablestela še Zala Maria Žibret, ki je v svojo korist odločila dvoboj za bronasto odličje v kategoriji nad 68 kilogramov.

V finalu repešaža oziroma malem finalu se je Žibretova pomerila s špansko šampionko Mario Torres Garcia in slavila prepričljivo zmago, potem ko je bila od lanske svetovne podprvakinje iz Budimpešte in prvakinje iz Dubaja 2021 boljša kar s 7:2.

Zala Maria Žibret (desno) se je v Zadru veselila svojega doslej največjega uspeha. FOTO: M. M.

»Ker sem vedela, s kako slovito tekmico se bom borila za kolajno, sem bila zelo živčna. Imena namreč v karateju pomenijo zelo veliko,« je pojasnila 19-letna članica KK Ljubljana, ki je s trenerjemskovala odlično taktiko, to pa potem izvrstno prenesla na blazine, potem ko se je z bratom, ki je prav tako vrhunski karateist, zelo dobro ogrela.

»Zala se je sijajno borila, tako rekoč šolsko. Držala se je napotkov, ostala mirna in imela bolj ali manj ves čas pobudo. Zmagala je povsem zasluženo, nič ji ni bilo podarjeno,« je svojo varovanko pohvalil Matijević, evropski podprvak iz Bratislave 2007. Žibretova, ki je na poti do dvoboja za bronasto odličje ugnala Portugalko Ano Rito Oliveira (9:1) in Švedinjo Sophie Bao Bednarski (3:2) ter izgubila s skoraj 200 centimetrov visoko Angležinjo Rochelle Walters (0:2).

Kolajno bo dala na posebno mesto

»Rochelle je tako visoka, da se ji je težko približati. Kljub porazu sem se dobro borila in nato bila vesela, da se je Angležinja prebila do finala, s čimer mi je omogočila nastop v repešažu. V njem sem nato zanesljivo opravila s Portugalko in malce težje s Švedinjo,« je razložila Žibretova in priznala, da bi pred odhodom v Zadar takoj sprejela kolajno, če bi ji jo kdo ponudil. To je sicer šele tretje slovensko žensko odličje na članskih prvenstvih stare celine (v športnih bojih); z dvema se je pred Zalo Mario ovenčala Tjaša Ristić, ki je bila leta 2018 v Novem Sadu tretja in leto pozneje druga v Guadalajari.

Trener Matija Matijević je zelo ponosen na svojo varovanko Zalo Mario Žibret. FOTO: M. M.

»Ko se bom vrnila domov, jo bom dala na prav posebno mesto v svoji omari,« je zaupala študentka 1. letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani, na kateri vse obveznosti opravlja sproti. Zatem je svoj pogled usmerila k naslednjim ciljem – oktobrskemu mladinskemu svetovnemu prvenstvu v Benetkah, na katerem bo prav tako merila na uvrstitev med najboljšo trojico.

Tesen poraz Joksimovića

Blizu kolajni je bil v Zadru tudi Stefan Joksimović, ki je moral v obračunu za tretje mesto v kategoriji nad 84 kilogramov tesno z 1:2 priznati premoč francoskemu svetovnemu prvaku Mehdiju Filaliju. »Dvoboj je bil zelo izenačen, rezultat pa do zadnjih sekund poravnan (1:1), pri čemer bi lahko Stefanu prisodili še eno točko,« je še dejal selektor slovenske reprezentance Matijević.