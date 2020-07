FOTO:Mladcu so zmage postale navada, veteran še ni za odsluženo šaro

Quartararo ima dve zmagi v motogp, obe je dosegel v Jerezu.









Jerez –prepričljivo prvi, drugi,brez točk in številni padci dirkačev, ki so pretiravali v preveliki želji. Le teden dni po uvodni preizkušnji motogp je imela velika nagrada Andaluzije zelo podobne značilnosti kot VN Španije. Pa ne le zato, ker sta bili obe v Jerezu. Razmerje moči v novi sezoni z obilo sveže krvi je vse bolj prepoznavno, čeprav se stari levi ne dajo.se je prvič po VN ZDA 14. aprila lani povzpel na zmagovalni oder po osvojitvi tretjega mesta in napovedal, da pri 41 letih še ni za odsluženo šaro.Zelo pomembno poglavje se je odvijalo že v soboto. Marc Marquez je po napovedih nastopil na tretjem in četrtem prostem treningu, a se prepričal, da bo minuli torek operirana zlomljena desna nadlaket potrebovala precej več časa za celjenje, kot si je želel. Dosegel je 19. in 16. rezultat dneva, telo pa mu je dopovedalo, naj se odpove kvalifikacijam in dirki."Ne vem, ali je šlo za posledico vročine, za utrujenost ali vnetje živca na roki, toda v desnici nisem imel dovolj moči za normalno vožnjo. Ko sem to uvidel, se se je bolečina v hipu podvojila ali potrojila, saj ima glavo svojo računico. In ko stvari postanejo nevarne, se moraš ustaviti," je pojasnil šestkratni prvak kraljevskega razreda, ki je nazadnje začel sezono z dvema ničlama leta 2011, ko je še dirkal v konkurenci moto2. Zato bo poskušal vsaj delno okrevati do 9. avgusta, ko bo na sporedu VN Češke. Vprašanje pa je, če bo lahko v Brnu kos Quartararoju, ki je že po dveh dirkah postal daleč največji kandidat za naslov prvaka.Francoski adut "satelitskega" moštva Yamahe je tudi tokrat štartal s prvega mesta in vodil do cilja, do katerega je privozil z dobro sekundo boljšim rezultatom kot teden dni poprej. Hkrati pa je za več kot dve desetinki prekosil najboljši krog dneva, ki ga je takrat odpeljal Marc Marquez. Ko je po novem samospevu prispel do cilja s štirimi sekundami in pol naskoka pred Viñalesom, zato ni skrival zadovoljstva."Vesel sem, da sem lahko od vsega začetka stopnjeval tempo po željah. V prvih treh krogih sem vozil previdno, ko sem se prepričal, da bo zadnja guma prenesla večje obremenitve, pa sem se podvizal. Kljub vsemu je bila dirka ena najtežjih v moji karieri, saj sem imel zaradi vročine občutek, da mi bodo zgorele roke. Prevevajo me neverjetni občutki, zato bi se rad zahvalil predvsem moji ekipi za izjemno opravljeno delo, in družini, ki ga ima doma verjetno že malo pod kapo. Po prvi zmagi v Jerezu nisem imel časa za proslavljanje, danes zvečer pa si ga bom lahko privoščil, ko bom prišel domov," je bil razposajen 21-letnik iz Nice, ki vse bolj deluje kot izkušen šampion, ne pa kot mladenič, ki je dosegel šele drugo zmago v motogp in tretjo v šestih sezonah dirkanja v vseh treh razredih.Yamahin dan sta dopolnila Viñales, ki je na cilju priznal, da po napaki v prvem zavoju ni mogel iztržiti več v zahtevnih razmerah, in Rossi. Italijan ni skrival zadovoljstva: "Seveda, saj že dolgo nisem bil tako visoko. Vrnitev med prvo trojico je zame skoraj takšen uspeh kot zmaga. Slabo smo začeli sezono, tale konec tedna pa je bil povsem nekaj drugega, saj smo dodobra spremenili nastavitve motorja. Za nami je težko obdobje, zdaj pa se nam morda obetajo lepši časi. Ker tekmujem z enakim motorjem kot Fabio in Maverick, vsi pričakujejo, da bom tako uspešen kot onadva, čeprav je moj slog vožnje drugačen."V dirki moto2 je prvič zmagal Italijan Enea Bastianini (kalex), v moto3 pa je bil prvi Japonec Tacuki Suzuki (honda).