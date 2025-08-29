  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Željko Obradović: Reši nas lahko le medsebojno spoštovanje

    Legendarni srbski trener košarke Željko Obradović o vlogi ambasadorja Plazma športnih iger mladih: vse usmerjeno v spoštovanje drugih.
    Željko Obradović se je pridružil ekipi ambasadorjev. FOTO: Športne igre mladih
    Željko Obradović se je pridružil ekipi ambasadorjev. FOTO: Športne igre mladih
    Jernej Suhadolnik
    29. 8. 2025 | 09:05
    29. 8. 2025 | 09:27
    6:41
    V Sarajevu smo se pogovarjali z Željkom Obradovićem (65), nemara najboljšim trenerjem, kar so jih doslej proizvedli v evropski košarki in širše. Legendarni košarkar je nato v tridesetletni trenerski karieri osvojil 66 različnih lovorik, tudi rekordnih devet naslovov evropskega prvaka s petimi različnimi klubi (Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahče), desetega lovi prav na klopi Partizana.

    Športne igre mladih: v Splitu opozorili nase tudi Slovenci

    Obradović je znan po svoji izjemni taktični pripravljenosti, strogem vodenju kolektiva in sposobnosti, da iz igralcev izvleče maksimum. Velja za trenerja, ki je evropsko košarko močno zaznamoval in dvignil njeno raven. Tudi zato je gotovo obogatil družino ambasadorjev Plazma Športnih iger mladih, v katero so ga sprejeli nedavno v metropoli BiH, saj ponuja mladim vrhunski zgled in pravo pot do uspeha.

    Gospod Obradović, postali ste še eden v nizu znanih ambasadorjev gibanja Športne igre mladih, pred vami so se zvrstili Aleksander Čeferin, Johannes Hahn, Luka Modrić, Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge, ... Kaj vam pomeni ta vloga?

    Zelo veliko mi pomeni, v veliko čast mi je, da sem lahko tu v družbi drugih imen, ki so jih že imenovali za ambasadorje tega projekta. Gre za izjemne športnike in izjemne ljudi. Kar je še bolj pomembno, prepričan sem, da je način, na katerega si je vse skupaj zamislil Zdravko Marić, pravi način, in sporočila, ki nam jih prinašajo mladi, so ključna za našo prihodnost. Želim, da nadaljujemo projekt in da se bodo tudi v naslednjih letih dobivali ljudje, ki premorejo integriteto in so prepoznali idejo, ki jo prinašajo igre.

    Predsednik ŠIM Zdravko Marić, Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khealifi, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Matić in Mehmed Baždarević v sarajevski mestni hiši. FOTO: Športne igre mladih
    Predsednik ŠIM Zdravko Marić, Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khealifi, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Matić in Mehmed Baždarević v sarajevski mestni hiši. FOTO: Športne igre mladih

    Če bi zdaj srečali nekega otroka in bi vas vprašal, kaj naj naredi in kaj naj počne, da bo čez deset let uspešen, kaj bi mu svetovali? Tako v športu kot življenju.

    Povedal bi mu, naj spoštuje vsakega tekmeca, vsako živo bitje. Ferplej je nekaj usodno pomembnega. Svetoval bi mu, naj obenem ne popusti na svoji poti do vrhunskega športnika. Mora biti maksimalno osredotočen in zbran, saj je pot do cilja zahtevna, toda vse je mogoče, če se držiš ideje in živiš samo za to.

    Starši naj pustijo otroka, da se razvija sam, da ga vodi naprej ljubezen do športa, ki jo je odkril. Brez pritiskov.

    Kaj bi svetovali njegovim staršem?

    Naj mu pustijo, da se razvija, da ga vodi naprej ljubezen do športa, ki jo je odkril. Kakršnekoli pritiske naj pustijo ob strani, verjemite mi, to je slabo predvsem zanj, kot so slabe za otroka tudi ambicije staršev.

    Tu v Sarajevu lahko vidimo res veliko otrok, pozitiven otroški utrip smo lahko čutili tudi v času državnih tekmovanj po Sloveniji, Srbiji, BiH in na Hrvaškem. Kaj lahko igre prinesejo tem državam, območju nekdanje skupne države, če hočete? Vemo, kaj vse so nekatere preživele pred tridesetimi leti. Kaj lahko igre pomenijo za prihodnost regije?

    Starejši, ki premoremo izkušnje, bi morali te nujno prenesti na mlajše, da bodo zgradili še boljšo družbo, da se nekatere stvari ne bi nikdar več ponovile. Da torej vladajo v njihovih življenjih sreča, ljubezen, zadovoljstvo in spoštovanje ljudi, da se veselijo življenja in lahko živijo dostojanstveno, ponosno in da nihče ne občuti trpljenja. Vse bi moralo biti usmerjeno v spoštovanje drugih, medsebojna pomoč pa je tako ali tako najbolj sveta stvar, ki obstaja. In vse to prinašajo Športne igre mladih, zato nisem okleval z odgovorom na vprašanje, ali bi se pridružil ambasadorjem tega čudovitega projekta.

    Starejši, ki premoremo izkušnje, bi morali te nujno prenesti na mlajše, da bodo zgradili še boljšo družbo, da se nekatere stvari ne bi nikdar več ponovile.

    Kako se imate v Sarajevu?

    Odlično! Srečal sem ogromno starih prijateljev, res mi je bilo prijetno. Sporočiti želim še nekaj.

    Povejte, prosim.

    Vsak od nas mora občutiti nekaj najlepšega, kadar pomaga drugemu. Upam, da bodo ta sporočila dosegla tudi mlade, ki so bili tu v Sarajevu in nato v Splitu. Mladi so gonilna sila sprememb povsod, zato upam, da bodo stvari premaknili na bolje in bo ta del Evrope izšel iz tega, kar je doživel. Vedno so namreč živeli tudi normalni ljudje in vedno bodo. Ponosen sem, ko nas vidim, kako se tu v Sarajevu spoštljivo družimo ljudje iz vseh nekdanjih republik. Reši nas lahko le medsebojno spoštovanje, to sporočilo mora doseči otroke, tudi zato podpiram igre.

    Željko Obradović in Zdravko Marić v Sarajevu. FOTO: Športne igre mladih
    Željko Obradović in Zdravko Marić v Sarajevu. FOTO: Športne igre mladih

    V tridesetih letih so Športne igre mladih povezale več kot tri milijone mladih športnikov, ki so jih družile prav vrednote iger. Mislite, da jih dandanes primanjkuje?

    Zanesljivo jih primanjkuje! Te igre so največja tovrstna manifestacija na svetu, prepričan pa sem, da bi moralo vse skupaj postati še večje – prav zaradi otrok, ki so najpomembnejši. Vsi ostali smo tu le za pomoč. Zdravku sem povedal, da sem zanj v vsakem trenutku tu. Ko sem videl dveminutni video posnetek o igrah mladih, sploh nisem več razmišljal. Pomagal bom gibanju kjerkoli in kadarkoli bom lahko. Sploh nimam dileme – to gibanje je resnično fantastično in plemenito.

    9 naslovov evropskega prvaka s petimi različnimi klubi ima v vitrini srbski trener Željko Obradović.

    Kaj se vam bo vtisnilo v spomin?

    Veliko stvari. Želim, da otroci vzamejo stvari v svoje roke, sledijo idealom in naj odločajo sami čimprej. Vedno je dobro, kadar je mlajša generacija pametnejša od generacije pred njo. To je fantastična stvar, najboljša, kar je lahko.

    Željko Obradović Športne igre mladih Mladi upi Partizan zdravko marić Aleksander Čeferin Sarajevo eurobasket 2025

