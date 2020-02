Mlade puške naj se kar repenčijo

Ljubljana

Ferrari upa, da bo končal 13-letno sušo z novim modelom SF1000. FOTO: AFP

Glavni tekmec Bottas

Max Verstappen poka od samozavesti. FOTO: AFP

Malo sprememb

- Sezona 2020 v formuli 1 je že skoraj pred durmi. Testiranja v Barceloni bodo v drugi polovici najkrajšega meseca (19.–21. in 26.–28. 2), prva dirka sredi marca v Avstraliji. Sezona bo zadnja pred revolucionarnimi spremembami, kar je morda zadnja priložnost za, da se s sedmim naslovom izenači zin legendarnega Nemca prehiti po številu zmag (84:91).V sezoni 2021 bo lastnik F1 Liberty Media korenito spremenil paradni in najdražji motošport, takrat bi se utegnila razmerja sil postaviti na glavo. Vprašanje je, ali bo Hamilton, takrat pri 36 letih, še imel konkurenčen dirkalnik. Zato pa bi lahko bila prihajajoča sezona tako kot prejšnje tri njegova. Včeraj je Mercedes, ki je v zadnjih šestih sezonah, vse od začetka dobe hibridov leta 2014, vselej vpisal dvojno zmago (petkrat je bil najboljši Hamilton, leta 2016), na zasebnem dogodku v Silverstonu predstavil nov dirkalnik, imenovan W11.Gotovo bo moštvo iz Brackleyja favorit, toda Anglež bo še pod večjim pritiskom predstavnikov novega vala, v katerem izstopata 22-letnika(Red Bull) in(Ferrari), za njima pa je še nekaj nadobudnih in nadarjenih dirkačev, kakršna sta(Red Bull) inMcLaren). Seveda pa ne gre odpisati Hamiltonovega moštvenega kolegain dolgoletnega največjega tekmeca»Občudujem zanos mladih dirkačev, ampak največjega tekmeca vidim v Valtteriju,« je dejal Hamilton in tako posredno zbodel Verstappna in Leclerca, ki ne skrivata hrepenenja, da bi ga vrgla s prestola. »Zanimive izjave slišim. Jaz sem vedno raje govoril na stezi. Takšne besede so običajno znak šibkosti,« je bil piker Anglež, ki je predstavil tudi novo čelado za sezono 2020, ki bo večinoma v belih in vijoličastih barvnih odtenkih, na njej pa bo šest zvezdic v poduk mladim puškam.Spomnimo, Verstappen je za Hamiltona dejal, da je zelo dober dirkač, eden boljših v karavani, da je morda bog z njim, da pa on gotovo ni bog. Malce premalo spoštljivo za šestkratnega prvaka ... Da bi ohranil prednost pred izzivalci, se je Hamilton čez zimo tudi znebil nekaj kilogramov: »No, zdaj se pa res priležem kabini. Udobno mi je.«Sezona 2020 naj bi imela 21 dirk, eno več kot lani, toda VN Kitajske in tudi Vietnama sta zaradi koronavirusa vprašljivi, prva je že odpovedana ali prestavljena ne neznani datum, druga, ki naj bi 4. aprila doživela premiero, še visi. Na veselje navijačev Verstappna se na koledar vrača VN Nizozemske v Zandvoortu, ne bo pa VN Nemčije.V pričakovanju sprememb, ki bodo nastopile z novo vrhovno pogodbo (Concorde Agreement) med F1 in moštvi, bo tudi letos tekmovalo 10 ekip, tudi dirkaška zasedba ostaja skoraj ista. Povratnikje v Renaultu zamenjal, zaradi poškodovane desne roke nekonkurenčnije zapustil Williams, v katerem bo debitiral 24-letni KanadčanNa prihod Schumijevega sina, ki je lani že testiral ferrarija SF90 (letošnji model ima oznako SF1000) in sprožil veliko pompa, bo treba še počakati, če se bo sploh zgodil. Vprašanje, koliko talenta je podedoval. Prvo sezono v formuli 2 je končal na 12. mestu, če ne bo letos naredil bistvenega preskoka, bo težko dobil priložnost med elito.