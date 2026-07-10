Mladenič, ki ogroža Boltov rekord, zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Izjemen avstralski sprinter Gout Gout se ne bo udeležil svetovnega prvenstva v atletiki za športnike, mlajše od 20 let. Mladenič si je namreč na treningu v Brisbanu med pripravami na svetovno prvenstvo, ki bo med 5. in 9. julijem potekalo v ameriškem Oregonu, poškodoval zadnjo stegensko mišico.

Kot je Gout zapisal na Instagram, naj bi zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice okreval do začetka prihodnjega leta: »Razumem, da so poškodbe del atletike. Sedaj se bom osredotočil na to, da se leta 2027 vrnem hitrejši in močnejši.« Avstralska atletska zveza je ob tem sporočila: »Kljub razočaranju ob tej novici je pomembno, da atlet v takih primerih okreva, rehabilitira in se vrne šele takrat, ko je res pripravljen na povratek.«

Gout je aprila letos v teku na 200 metrov s časom 19.67 sekund postavil nov rekord v kategoriji do 20 let. Mladenič je tako na dobri poti, da na dvestometrski progi v prihodnosti podre svetovni rekord Usaina Bolta, ki znaša 19.19 sekunde.