Mladi borec izgubil bitko s koronavirusom

Ljubljana – Japonsko je pretresla smrt mladega borca v sumu. Za posledicami novega koronavirusa je namreč preminil 28-letni Kitojaka Suetake, ki je tekmoval z bojnim imenom Šobuši.



Potem ko so zdravniki 10. aprila odkrili, da je zbolel za covidom-19, se je devet dni pozneje njegovo stanje tako poslabšalo, da so ga v bolnišnici sprejeli na intenzivni oddelek. Naposled je Šobuši, ki je bil profesionalni borec od leta 2007, nazadnje pa je bil član ekipe Takadagava, izgubil svojo najtežjo bitko.



»Lahko si le predstavljam, kako težko se je bilo več kot mesec dni boriti s to boleznijo. Čeprav mu zagotovo ni bilo lahko, je pokazal pogum, kot pravi borec pa se je boril do konca. Želim si le, da bo zdaj počival v miru,« je po Suetakejevi smrti v sporočilu za javnost zapisal Hakkaku, predsednik japonske zveze v sumu (JSA). Z Japonske sicer poročajo, da je Šobuši v deželi vzhajajočega sonca prva žrtev koronavirusa, stara od 20 do 29 let.