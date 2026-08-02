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Mladi Finec na nori dirki poskrbel za izjemen jubilej

Na znamenitem reliju »tisočerih jezer« za svetovno prvenstvo je Sami Pajari unovčil vrhunsko pripravljenost.
Finski as Sami Pajari je bil najhitrejši tudi na domačem reliju za svetovno prvenstvo. FOTO: Luca Barsali/Reuters
Galerija
Finski as Sami Pajari je bil najhitrejši tudi na domačem reliju za svetovno prvenstvo. FOTO: Luca Barsali/Reuters
Miha Šimnovec
2. 8. 2026 | 14:39
1:53
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Mladi finski dirkaški as Sami Pajari (toyota yaris) je slavil še drugo (zaporedno) zmago v svetovnem prvenstvu v reliju, potem ko je po dirki v Estoniji v svojo korist odločil tudi domačo preizkušnjo. V cilju znamenitega relija »tisočerih jezer« je imel 26,7 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Švedom Oliverjem Solbergom (toyota yaris).

Popolno zmagoslavje Toyotinega moštva je na dirki, na kateri ni manjkalo nesreč in odstopov (med drugimi je v soboto spektakularno s ceste zletel francoski šampion Sebastien Ogier), s tretjim mestom dopolnil Britanec Elfyn Evans (+ 1:19,5).

»Občutek je naravnost neverjeten. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Že prva zmaga v Estoniji je bila velika stvar, toda zmagati doma je vedno nekaj posebnega. Fincem sicer v zadnjih letih na domačem reliju ni bilo lahko zmagovati, toda po eni res nori dirki nam je uspelo,« je od silne sreče kar žarel Pajari, ki je postal 14. Finec s prvim mestom na reliju »tisočerih jezer«. Skupno pa je to jubilejna 200. zmaga »Suomijev« v svetovnem prvenstvu.

V skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva je 24-letni Finec zdaj napredoval na drugo mesto, pri čemer za vodilnim Evansom zaostaja za natanko 30 točk. Na tretjem mestu je Japonec Takamoto Kacuta (toyota yaris), ki ga od Evansa loči 41 točk.

Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo med 27. in 30. avgustom v Paragvaju. 

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