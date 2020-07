FOTO:Mladi finski dirkaški as dodobra prestrašil svojega slovitega očeta

Ljubljana – Vzhajajočemu finskemu dirkaškemu zvezdniku, ki bo čez slabe tri mesece dopolnil 20 let, je na testiranju z dirkalno toyoto yaris prvič kot sovoznik družbo delal oče, pred leti prav tako vrhunski dirkač v reliju.»Bilo je grozljivo. Še zdaj sem ves prestrašen, avto je res neverjetno hiter. Vedno sem sovražil vlogo sovoznika,« je zmajeval z glavo 54-letni Finec, potem ko je izstopil iz dirkalnika. Harri Rovanperä je sicer vajen hitrosti; med letoma 2000 in 2005 je nanizal petnajst uvrstitev na oder za najboljše dirkače v reliju. Enkrat se je povzpel tudi na zmagovalno stopnico, in sicer leta 2001 za prvo mesto na dirki po Švedski.Ko so Rovanperäju mlajšemu omenili, da je dodobra prestrašil svojega očeta, je v smehu odvrnil: »To je bil tudi moj namen,« se je namuznil 19-letni Finec. Pozneje je Kalle, ki po treh letošnjih preizkušnjah s štiridesetimi točkami v skupni razvstitvi za svetovno prvenstvo zaseda četrto mesto za francoskim šampionom(Toyota, 62 točk), Britancem(Toyota, 54) in Belgijcem(42), na družbenem omrežju facebook zapisal: »Vsak dan v avtomobilu za reli je dober dan, a torek je bil zame še prav poseben, saj je oče končno privolil, da je prisedel k meni v toyoto yaris.«