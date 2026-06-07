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Drugo

Mladi Ljubljančan potrdil vodstvo v skupni razvrstitvi

Vrhunski slovenski slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar se je tudi na tekmovanju za svetovni pokal v Pragi prebil do velikega finala v kajakaškem krosu.
Žiga Lin Hočevar je še drugič v dveh dneh pristal na nehvaležnem četrtem mestu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Žiga Lin Hočevar je še drugič v dveh dneh pristal na nehvaležnem četrtem mestu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
7. 6. 2026 | 15:31
7. 6. 2026 | 15:47
1:37
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Izvrstni slovenski kanuist in kajakaš Žiga Lin Hočevar je dosegel novo vrhunsko uvrstitev. Na drugi letošnji postaji za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pragi si je še drugič v dveh dneh priveslal četrto mesto.

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Preselil bi se nekam, kjer so pogoji za trening in študij boljši kot pri nas

Komaj 18-letni Ljubljančan, ki je prejšnji konec tedna v Tacnu oziroma na Brodu navdušil z dvema zlatima lovorikama, je na Vltavi tudi v kajakaškem krosu – tako kot včeraj v kanuju – pristal tik pod zmagovalnim odrom. V velikem finalu sta na navdušenje domačih gledalcev dvojno zmago slavila Čeha Jakub Krejči in Vit Prindiš, tretje mesto pa je pred četrtouvrščenim Hočevarjem, ki je potrdil vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, osvojil Francoz Mathurin Madore.

Med ženskami se je zmage v kajakaškem krosu veselila Francozinja Camille Prigent, ki sta ji družbo na odru za najboljše delali drugouvrščena Poljakinja Klaudia Zwolinska in Nemka Ricarda Funk.

Od slovenskih tekmovalcev so se v izločilne boje prebili tudi Žigova sestra Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Jakob Šavli, ki pa so se od tekme poslovili v osmini finala.

Naslednje tekmovanje za svetovni pokal bo že prihodnji konec tedna v Augsburgu. 

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kajakaštvoŽiga Lin HočevarEva Alina Hočevarkajakaški krossvetovni pokalPraga

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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