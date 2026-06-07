Mladi Ljubljančan potrdil vodstvo v skupni razvrstitvi

Izvrstni slovenski kanuist in kajakaš Žiga Lin Hočevar je dosegel novo vrhunsko uvrstitev. Na drugi letošnji postaji za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pragi si je še drugič v dveh dneh priveslal četrto mesto.

Komaj 18-letni Ljubljančan, ki je prejšnji konec tedna v Tacnu oziroma na Brodu navdušil z dvema zlatima lovorikama, je na Vltavi tudi v kajakaškem krosu – tako kot včeraj v kanuju – pristal tik pod zmagovalnim odrom. V velikem finalu sta na navdušenje domačih gledalcev dvojno zmago slavila Čeha Jakub Krejči in Vit Prindiš, tretje mesto pa je pred četrtouvrščenim Hočevarjem, ki je potrdil vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, osvojil Francoz Mathurin Madore.

Med ženskami se je zmage v kajakaškem krosu veselila Francozinja Camille Prigent, ki sta ji družbo na odru za najboljše delali drugouvrščena Poljakinja Klaudia Zwolinska in Nemka Ricarda Funk.

Od slovenskih tekmovalcev so se v izločilne boje prebili tudi Žigova sestra Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Jakob Šavli, ki pa so se od tekme poslovili v osmini finala.

Naslednje tekmovanje za svetovni pokal bo že prihodnji konec tedna v Augsburgu.