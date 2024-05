Mladi Moses trdno odločen zrušiti rekord legendarnega Mika Tysona

Na velikem boksarskem spektaklu v Riadu, na katerem se bosta v soboto Britanec Tyson Fury (34 zmag, 24 s k. o., 1 neodločen poraz, brez poraza) in Ukrajinec Oleksandr Usik (21 zmag, 14 s k. o., brez poraza) udarila za vse štiri šampionske pasove v kraljevski kategoriji (WBA, WBC, WBO in IBF), se bo predstavil tudi obetavni 19-letni težkokategornik Moses Itauma (8 zmag, 6 s k. o., brez poraza). V Kežmaroku na Slovaškem rojeni boksar, ki se bori za Veliko Britanijo, je opozoril nase tudi z visokoletečimi načrti.

Itauma, ki si je novembra 2022 priboksal zlato lovoriko na mladinskem svetovnem prvenstvu v olimpijskem boksu v Španiji (La Nucia), namreč ne skriva velikih ciljev. Trdno je odločen, da se bo v zgodovino vpisal kot najmlajši profesionalni svetovni prvak v težki kategoriji. Ta rekord si sicer že skoraj 38 let lasti nihče drug kot legendarni Mike Tyson, ki je novembra 1986 v drugi rundi nokavtiral rojaka Trevorja Berbicka in se ovenčal s šampionskim pasom po različici WBC – pri komaj 20 letih in 144 dnevih.

Vzhajajoči zvezdnik iz Chathama v Angliji, ki je luč sveta ugledal 28. decembra leta 2004 (njegova mati je Slovakinja, oče Nigerijec), verjame, da lahko prehiti slovitega Američana, ki se bo – mimogrede – 20. julija v Arlingtonu pomeril s spletnim zvezdnikom Jakom Paulom. Itauma, ki je visok 198 cm, na neuradni svetovni lestvici v težki kategoriji tačas drži 98. mesto, s sobotno zmago nad Nemcem kazahstanskega rodu Iljo Mezencevom (25 zmag, 21 s k. o., 3 porazi) pa bi se skoraj zagotovo že približal najboljši petdeseterici.