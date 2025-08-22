Mladi Pikon sedmi na svetu, Mia Medved v finalu

Slovenski kajakaš Anže Pikon je na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu osvojil sedmo mesto na 200 m.

Najhitrejši v finalu je bil Madžar Attila Kolos Csizmadia, ki je za 25 stotink sekunde ugnal Italijana Andreo di Libertija in za 35 Gruzijca Badrija Kavelašvilija. Pikon je za zmagovalcem zaostal 96 stotink sekunde, za bronom pa 61.

Anže Pikon: »Tekmoval sem na prvi progi in imel zato svojo tekmo. Nisem imel pregleda, kje točno sem. Na prvih stotih metrih sem bil blizu, na zadnjih 50, morda 100 metrih pa sem preveč izgubil. Sem zadovoljen, a lahko bi bilo bolje. Bolj bi bil motiviran, če bi imel na vsaki strani tekmovalca in lažje bi iz sebe stisnil vse, če bi me kdo povlekel za sabo.«

Enaindvajsetletni Pikon bo v soboto (11.10) z Matevžem Manfredo v polfinalu nastopil tudi v kajakaškem dvojcu na 500 m. Jutri bo v polfinalu na 200 m med kajakašicami nastopila tudi Anja Osterman (9.35), ki jo nato v paru z Mio Medved (10.52) čaka še polfinale na 500-metrski progi.

Medvedova bo v soboto (14.41) nastopila tudi v finalu na 500-metrski progi, v polfinalu je v svoji skupini zasedla drugo mesto.

Jošt Zakrajšek bo v nedeljo popoldne (15.50) nastopil na maratonski razdalji na 5000 m.

Mia Medved: »V polfinalu sem vedela, da imam ob sebi Poljakinjo in moj cilj je bil, da mi na štartu, kjer je hitra, ne uide preveč. Počutila sem se zelo dobro, na 200 metrih smo bile tekmovalke skupaj, na zadnjih 200 metrih pa sem dala vse od sebe, čoln se je lepo premikal in skušala sem zdržati do konca, čeprav se je zadnjih 50 metrov zelo vleklo. Zelo sem vesela. Finale A je bil cilj.«

Slovenija je doslej na svetovnih prvenstvih osvojila osem kolajn, od tega tri srebrne in pet bronastih. Špela Ponomarenko Janić ima štiri posamične kolajne, Anja Osterman eno in tudi zadnjo slovensko iz Dartmoutha 2022. V dvojcu sta Ponomarenko Janićeva in Ostermanova poskrbeli še za tri kolajne.