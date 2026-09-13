Mladi šampionki brez počitnic na vrh Evrope

V judoističnem klubu Z'dežele Sankaku so imeli v letošnjem poletju obilo razlogov za veselje, za kar so (po)skrbele mlade in neustrašne varovanke celjskega trenerja Marjana Fabjana. Najprej sta se na kadetskem evropskem prvenstvu (do 18 let) konec junija in v začetku julija v Las Palmasu izkazali zlata Neža Hladnik (do 70 kg) in srebrna Zarja Mastnak (do 57 kg), pred tednom dni pa sta v Podgorici z naslovoma mladinskih evropskih prvakinj (do 21 let) zablesteli še Nika Tomc (do 57 kg) in Leila Mazouzi (do 63 kg) ...