    Drugi športi

    Mladi slovenski dirkač navdušil za volanom slovitega dirkalnika

    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je po zaključku sezone v razredu GT sedel za volan dirkalnika kategorije GT3, kjer se je znašel odlično.
    Mark Kastelic spada med največje dirkaške talente na svetu. FOTO: Matic Trepelj
    Galerija
    Mark Kastelic spada med največje dirkaške talente na svetu. FOTO: Matic Trepelj
    Matic Rupnik
    17. 10. 2025 | 16:52
    17. 10. 2025 | 16:52
    3:12
    A+A-

    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je letos odlično zaključlil sezono v dirkaškem razredu GT, kjer je zadnjo dirko na dirkališču v Barceloni skupaj s sodirkačem, Fincem Eliasom Niskanenom, končal na petnajstem mestu. Zaradi vrhunskih predstav v letošnji sezoni pa je bil 18-letnik iz Ivančne Gorice nekaj dni kasneje na istem dirkališču povabljen na posebno testiranje dirkalnika razreda GT3.

    image_alt
    Pravi mali čudež mladega Kastelica in Piresa v Španiji

    Vozil je avtomobil ekipe BoutsenVDS, ki jo skupaj s sestro Olivio vodi Thierry Boutsen, nekdaj znani dirkač formule 1. V močni konkurenci je Slovenec z odličnimi časi navdušil vse, ko je kljub neizkušenosti vozil vrhunsko.

    »Takšen dirkalni avtomobil stane med 600.000 in 800.000 evrov in moja prva naloga je bila, da dirkalnik ob koncu dneva ostane nedotaknjen. Seveda pa sem si želel biti hiter in izkoristiti potencial takšnega dirkalnega avtomobila, ki ga človek v roke ne dobi vsak dan. Vesel sem, da sem se v avtu dobro znašel in se že po prvih odpeljanih krogih počutil domače. Razlika med avtomobilom razreda GT4 in GT3 je ogromna in dirkalnik, ki sem ga vozil danes, je zaradi številnih aerodinamičnih dodatkov kot prilepljen na cesto,« je po testiranju povedal Kastelic.

    Takole je Mark Kastelic na dirkališču v Kataloniji drvel z Mercedesom razreda GT3. FOTO: Matic Trepelj
    Takole je Mark Kastelic na dirkališču v Kataloniji drvel z Mercedesom razreda GT3. FOTO: Matic Trepelj

    Pohvale tudi s strani dirkaških legend

    »Mark me je kljub svoji mladosti presenetil z odraslim pristopom, resnostjo in zbranostjo. Všeč mi je, da je popolnoma predan dirkanju in osredotočen samo na to, kako bi lahko bil še hitrejši. Njegovi časi krogov so odlični in bil je eden izmed najhitrejših na stezi, čeprav vozi v družbi številnih hitrih in izkušenih dirkačev,« je povedal tovarniški voznik Mercedesa Jules Gounon.

    Enotavno ne morem verjeti, da je v bistvu prvič sedel v takšnem avtomobilu. Prepričan sem, da je pred njim še dolga in bogata dirkaška kariera. Če bo imel ustrezno podporo pokroviteljev in moštva, ter če bo pridno delal, dirkal in treniral še naprej, sem prepričan, da bo kmalu med najboljšimi dirkači sveta,« še dodaja Gounon, sicer tudi zmagovalec 24 ur Spa-Francorchampsa v Belgiji.

    Mark Kastelic je med testiranjem z zanimanjem polušal nasvete starejših in izkušenejših dirkačev. Kdo ve, mora pa jih kdaj nasledi. FOTO: Matic Trepelj
    Mark Kastelic je med testiranjem z zanimanjem polušal nasvete starejših in izkušenejših dirkačev. Kdo ve, mora pa jih kdaj nasledi. FOTO: Matic Trepelj

    Sezona pa za Kastelica še ni končana. Sprva ga čaka nekaj dirk špansko-portugalskega prvenstva v Jerezu, nato pa še zaključek italijanskega prvenstva, kjer se mu nasmiha naslov prvaka. »V Misanu me letos še čaka ena dirka in če jo bomo z moštvom oddelali dobro mislim, da bomo osvojili tudi naslov prvaka. V prvenstvu namreč močno vodimo. S tem bi na najlepši možen način zaključili letošnje tekmovalno leto,« je še povedal Kastelic.

    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Nepridipravi s predrzno krajo v Italiji niso vrgli iz tira slovenskega upa

    Mladi Mark Kastelic se je na dirkah v Vallelungi pri Rimu veselil dveh zmag in se v odprtem italijanskem prvenstvu utrdil v skupnem vodstvu.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Pravi mali čudež mladega Kastelica in Piresa v Španiji

    Nadarjeni slovenski dirkač svojo nadarjenost potrdil tudi na iberijskem prvenstvu superšportnih avtomobilov v Valencii.
    Miha Šimnovec 19. 9. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Mark Kastelic

    Največji slovenski talent dirka brez vozniškega dovoljenja

    Pred dvema tednoma je mladi slovenski dirkač Mark Kastelic zmagal na sloviti progi v Imoli. Postal je talent leta pri krovni zvezi.
    Tina Horvat 3. 5. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kod prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi stranke ugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Drugi športi
    Pričakovanja tekačev

    Kaj žene tekače na ulice Ljubljane

    Osebne zgodbe razkrivajo, zakaj je Ljubljanski maraton več kot le tek – je praznik skupnosti, vztrajnosti in premagovanja sebe.
    Žan Urbanija 17. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Diskvalifikacija

    Španskemu kolesarju zaradi neprimernih komentarjev prepoved vstopa na Kitajsko

    Mario Aparicio, ki je letos dirkal na sloviti Vuelti, je na Kitajskem poskrbel za veliko drame. Ob nespametnih komentarjih na Stravi mu grozijo sankcije.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 17:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN ZDA

    Karavana formule 1 pod teksaškim soncem

    Vozniki formule 1 so že v Austinu, kjer se počasi začenja VN Združenih držav Amerike. Pričakovati gre dvoboj obeh McLarnovih voznikov.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prvenstvo GT3

    Mladi slovenski dirkač navdušil za volanom slovitega dirkalnika

    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je po zaključku sezone v razredu GT sedel za volan dirkalnika kategorije GT3, kjer se je znašel odlično.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varnost

    V kibernetskem prostoru poteka vsesplošno obstreljevanje

    Tako kot ekstremno vreme preizkuša robustnost infrastrukture Telekoma Slovenije, jim stalni napadi krepijo moč kibernetske obrambe.
    Novica Mihajlović 17. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
