Mladi slovenski dirkač navdušil za volanom slovitega dirkalnika

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je letos odlično zaključlil sezono v dirkaškem razredu GT, kjer je zadnjo dirko na dirkališču v Barceloni skupaj s sodirkačem, Fincem Eliasom Niskanenom, končal na petnajstem mestu. Zaradi vrhunskih predstav v letošnji sezoni pa je bil 18-letnik iz Ivančne Gorice nekaj dni kasneje na istem dirkališču povabljen na posebno testiranje dirkalnika razreda GT3.

Vozil je avtomobil ekipe BoutsenVDS, ki jo skupaj s sestro Olivio vodi Thierry Boutsen, nekdaj znani dirkač formule 1. V močni konkurenci je Slovenec z odličnimi časi navdušil vse, ko je kljub neizkušenosti vozil vrhunsko.

»Takšen dirkalni avtomobil stane med 600.000 in 800.000 evrov in moja prva naloga je bila, da dirkalnik ob koncu dneva ostane nedotaknjen. Seveda pa sem si želel biti hiter in izkoristiti potencial takšnega dirkalnega avtomobila, ki ga človek v roke ne dobi vsak dan. Vesel sem, da sem se v avtu dobro znašel in se že po prvih odpeljanih krogih počutil domače. Razlika med avtomobilom razreda GT4 in GT3 je ogromna in dirkalnik, ki sem ga vozil danes, je zaradi številnih aerodinamičnih dodatkov kot prilepljen na cesto,« je po testiranju povedal Kastelic.

Takole je Mark Kastelic na dirkališču v Kataloniji drvel z Mercedesom razreda GT3. FOTO: Matic Trepelj

Pohvale tudi s strani dirkaških legend

»Mark me je kljub svoji mladosti presenetil z odraslim pristopom, resnostjo in zbranostjo. Všeč mi je, da je popolnoma predan dirkanju in osredotočen samo na to, kako bi lahko bil še hitrejši. Njegovi časi krogov so odlični in bil je eden izmed najhitrejših na stezi, čeprav vozi v družbi številnih hitrih in izkušenih dirkačev,« je povedal tovarniški voznik Mercedesa Jules Gounon.

Enotavno ne morem verjeti, da je v bistvu prvič sedel v takšnem avtomobilu. Prepričan sem, da je pred njim še dolga in bogata dirkaška kariera. Če bo imel ustrezno podporo pokroviteljev in moštva, ter če bo pridno delal, dirkal in treniral še naprej, sem prepričan, da bo kmalu med najboljšimi dirkači sveta,« še dodaja Gounon, sicer tudi zmagovalec 24 ur Spa-Francorchampsa v Belgiji.

Mark Kastelic je med testiranjem z zanimanjem polušal nasvete starejših in izkušenejših dirkačev. Kdo ve, mora pa jih kdaj nasledi. FOTO: Matic Trepelj

Sezona pa za Kastelica še ni končana. Sprva ga čaka nekaj dirk špansko-portugalskega prvenstva v Jerezu, nato pa še zaključek italijanskega prvenstva, kjer se mu nasmiha naslov prvaka. »V Misanu me letos še čaka ena dirka in če jo bomo z moštvom oddelali dobro mislim, da bomo osvojili tudi naslov prvaka. V prvenstvu namreč močno vodimo. S tem bi na najlepši možen način zaključili letošnje tekmovalno leto,« je še povedal Kastelic.