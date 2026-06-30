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Drugo

Mladi Slovenki zablesteli na evropskem prvenstvu

Na kadetskem prvenstvu stare celine v judu (do 18 let) na Gran Canarii sta navdušili Ilarija Tsurkan in Zarja Mastnak.
Ilariji Tsurkan je za uspešne boje čestital trener Marko Prodan. FOTO: EJU
Galerija
Ilariji Tsurkan je za uspešne boje čestital trener Marko Prodan. FOTO: EJU
Miha Šimnovec
30. 6. 2026 | 20:05
1:23
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V slovenskem zastopstvu so se drugi dan kadetskega evropskega prvenstva (do 18 let) na Gran Canarii veselili kar dveh kolajn. Z zlato lovoriko se je ovenčala Ilarija Tsurkan, ki je bila najboljša v kategoriji do 63 kilogramov, svojo nadarjenost pa je potrdila tudi Zarja Mastnak, ki je v kategoriji do 57 kilogramov osvojila drugo mesto.

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Tsurkanova je bila v uvodnem krogu prosta, zatem pa je na poti do naslova kadetske evropske prvakinje po vrsti premagala Nemko Amelie Römmer, Poljakinjo Zojo Galewicz, Ukrajinko Arino Mašurenko in v velikem finalu po hitrem postopku tudi Gruzinko Tinatin Gulbani.

Zarja Mastnak (desno) je potrdila veliko nadarjenost. FOTO: EJU
Zarja Mastnak (desno) je potrdila veliko nadarjenost. FOTO: EJU

Mastnakova, ki se je pred kratkim ovenčala z naslovom državne prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov, je bila boljša od Hrvatice Lucije Puljić, Nemke Charlotte Kronenthal, Turkinje Elif Kilic in Poljakinje Julie Siemko. Edini poraz je judoistki kluba Z'dežele Sankaku v finalu zadala druga Poljakinja – Jagoda Ciupek.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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