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Drugo

Mladi zvezdnik pikada zbodel Lamina Yamala

Luke Littler, ki z metanjem puščic v tarčo kot za stavo osvaja lovorike, ne dvomi o tem, kdo je najboljši 19-letni športnik na svetu.
Luke Littler kot za stavo osvaja lovorike. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Galerija
Luke Littler kot za stavo osvaja lovorike. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Miha Šimnovec
4. 8. 2026 | 10:05
4. 8. 2026 | 10:28
2:58
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Luke Littler in Lamine Yamal sta vrstnika. Oba sta stara 19 let, oba sta že postala svetovna prvaka in oba veljata za izjemna talenta svojega rodu. Toda angleški zvezdnik pikada je prepričan, da je med njima vendarle jasna razlika.

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Littler, ki je pri 17 letih postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini pikada, je v pogovoru za angleški časnik The Sun prejel tudi vprašanje, kdo je po njegovem trenutno najboljši športnik na svetu. Najprej je omenil teniškega zvezdnika Jannika Sinnerja, ki je pred kratkim osvojil lovoriko na turnirju v Wimbledonu, nato pa se je odločil nekoliko bolj samozavestno pogledati v ogledalo.

»Glede na to, kako zmagujem, kako igram in koliko zmag sem že nanizal, sem verjetno najboljši, kar jih je,« je presodil 19-letni Anglež. Za njegovo samozavest obstaja tudi precej tehten razlog. Littler je letos osvojil vse majorje PDC, kar pomeni, da lahko postane prvi igralec v zgodovini, ki bi v enem koledarskem letu osvojil vse najpomembnejše turnirje v pikadu. Ob tem je že dvakrat zapored postal svetovni prvak.

Lamine Yamal ni naredil pretiranega vtisa na Luka Littlerja. FOTO: Lee Smith/Reuters
Lamine Yamal ni naredil pretiranega vtisa na Luka Littlerja. FOTO: Lee Smith/Reuters

Ob omembi Yamala premaknil v višjo prestavo

Ko je beseda nanesla na Yamala, je Littler premaknil v še višjo prestavo. Španski nogometni biser je predlani z reprezentanco osvojil naslov evropskega prvaka, nedavno pa je bil pomemben člen pri pohodu španske vrste na poti do šampionskega pokala na svetovnem prvenstvu.

Toda Littler njegovemu učinku ne pripisuje posebne teže. »Menim, da ni naredil prav veliko, kajne? Morda je dosegel en gol in prispeval eno podajo,« je zbodel nogometaša Barcelone.

Luke Littler je št. 1 v pikadu. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Luke Littler je št. 1 v pikadu. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Littler je imel pri tem statistiko očitno dobro v glavi. Yamal je bil na poti španske reprezentance do drugega naslova svetovnega prvaka po letu 2010 dejansko neposredno udeležen »le« pri dveh zadetkih. Ob tem je treba dodati, da je na prvenstvo pripotoval načet zaradi poškodbe.

Toda Littler ni pustil veliko prostora za dvome, kdo je po njegovem mnenju najboljši športnik svoje generacije. »Ali je Lamine najboljši 19-letni športnik na svetu? Ne, ni. Dokler zmagujem, dobro igram in osvajam naslove, je to vse, kar šteje,« je samozavestno sklenil najboljši igralec pikada.

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pikadoLuke LittlerLamine YamalAnglija

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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