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»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča več kot 50 izzivov

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
Olimpijski komite Slovenije bo 26. in 27. septembra na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani pripravil dvodnevni Olimpijski festival za otroke in družine. FOTO: Aleš Fevžer
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Olimpijski komite Slovenije bo 26. in 27. septembra na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani pripravil dvodnevni Olimpijski festival za otroke in družine. FOTO: Aleš Fevžer
Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije
17. 9. 2026 | 12:13
9:06
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»Moj otrok ne mara športa,« potoži marsikateri starš, ki išče način, kako bi otroka spodbudil h gibanju. Morda otrok še ni našel dejavnosti, ki ga veseli. Za aktiven vsakdan se mu ni treba vključiti v športno ekipo. Giba se lahko tudi s kolesarjenjem, plesom, sprehodi ali igro na prostem.

Ob začetku šolskega leta otroci prinesejo domov ogromno letakov in seznamov različnih obšolskih dejavnosti, med katerimi je tudi precej športnih. Starši se vsak september sprašujejo, kateri šport naj otrok izbere, kako ga bo družina uskladila z urnikom in predvsem, ali bo otrok na vadbo hodil z veseljem. Pri izbiri šteje marsikaj: bližina doma, termini treningov, stroški in možnost, da se pridruži prijateljem. Ob vseh teh praktičnih vprašanjih pa naj ostane prostor tudi za otrokovo radovednost. Morda ga bo pritegnilo nekaj, na kar sami sploh ne bi pomislili.

Šele ko se neke dejavnosti loti sam, lahko ugotovi, kaj mu je zanimivo, pri čem bi rad vztrajal in o katerem športu bi želel izvedeti več. Zato je dragocena predvsem priložnost, da spozna čim več različnih športov.

Odlično priložnost ponuja Olimpijski festival, ki bo 26. in 27. septembra 2026 med 10. in 18. uro na Kongresnem trgu in v parku Zvezda v Ljubljani. Dvodnevna prireditev v sklopu Evropskega tedna športa bo otroke, mlade in njihove družine povabila k več kot 50 športnim izzivom. Vstop na Olimpijski festival je brezplačen, prijava ni potrebna.

Več o festivalu.

Naj otrok najprej odkrije, kaj ga veseli

Otroka vprašajmo, kaj ga zanima. Morda bi šel na košarko s prijateljem, se naučil rolati ali splezal na plezalno steno, ki jo je doslej gledal le na televiziji. Če še ne ve, mu ponudimo nekaj možnosti in pustimo, da izbira sproti. Ni treba, da že po nekaj minutah ve, ali je našel pravi šport. Za začetek je dovolj, da ga nekaj pritegne in se ob tem zabava.

Dajmo mu tudi čas, da si posamezno aktivnost najprej ogleda. Morda bo nekaj časa opazoval druge, nato pa želel poskusiti še sam. Če ga kaj posebej pritegne, se tam zadržimo, tudi če želi isto nalogo ponoviti večkrat. Njegov »Lahko še enkrat?« nam lahko pove precej več kot uspešno opravljen izziv.

Otrok lahko na festivalu od blizu spozna tudi šport, ki ga doslej še nikoli ni preizkusil. FOTO: Aleš Fevžer
Otrok lahko na festivalu od blizu spozna tudi šport, ki ga doslej še nikoli ni preizkusil. FOTO: Aleš Fevžer

Morda ga navduši šport, ki ga še ne pozna

Na Olimpijskem festivalu bodo otroci športne discipline spoznavali pod vodstvom športnih zvez in klubov. Na voljo bo več kot 50 športnih izzivov in predstavitev različnih panog, zato lahko v enem dnevu od blizu spoznajo več različnih športov. Med njimi bodo tudi taki, ki so medijsko manj izpostavljeni in jih otrok morda še ne pozna.

Če otroka kateri od športov navduši, izkoristimo priložnost za pogovor s predstavnikom kluba. Kako je videti prva vadba in ali se lahko pridruži tudi brez izkušenj? Imajo skupino za njegovo starost in kje potekajo treningi? Vprašajmo še, ali lahko pride najprej samo poskusit, kaj potrebuje s seboj in ali klub del opreme zagotovi oziroma omogoča izposojo.

Tudi olimpijci so nekoč začeli

Olimpijski festival otrokom približa tudi svet olimpijskih iger in vrednote, ki spremljajo šport daleč onkraj tekmovališč. FOTO: Aleš Fevžer
Olimpijski festival otrokom približa tudi svet olimpijskih iger in vrednote, ki spremljajo šport daleč onkraj tekmovališč. FOTO: Aleš Fevžer

Poseben del festivala bodo srečanja z vrhunskimi slovenskimi športniki in olimpijci, ki bodo sodelovali pri športnih izzivih in spremljevalnem programu. Otroci bodo lahko športnike spoznali v živo in se z njimi preizkusili v posameznih športnih prvinah.

Srečanje s športnikom je lahko tudi dobra priložnost za čisto preprost pogovor. Je tudi on na začetku kdaj padel, zgrešil ali česa ni znal? Kolikokrat je moral poskusiti, preden mu je uspelo in kaj ga je prepričalo, da je vztrajal? Otrok tako vidi, da tudi vrhunski športniki niso začeli z medaljami, ampak z radovednostjo, prvimi poskusi in veseljem do gibanja. Šport, ki ga je doslej poznal predvsem s televizije, lahko zato naenkrat postane precej bolj domač in dosegljiv.

Olimpijski festival v ospredje postavlja tudi olimpijske vrednote, med njimi prijateljstvo, spoštovanje, odličnost in ferplej. Ob športnih nalogah jih lahko povežemo s čisto vsakdanjimi situacijami: počakamo, da pridemo na vrsto, upoštevamo navodila, spodbudimo drugega udeleženca in spoštujemo njegov trud. Ob takšnih trenutkih lahko otrok vidi, da pri športu niso pomembni samo rezultat, zmaga in lastni uspeh, ampak tudi odnos do drugih.

Naj otrok izbere sam

Festival je namenjen predvsem otrokom in mladim od 5. do 17. leta, dobrodošle pa so družine, tudi babice in dedki. Skupen obisk je lahko priložnost, da otrok odraslim pokaže, kaj ga zanima, sam izbira med izzivi in z njimi deli svoje izkušnje.

Ob prihodu se obiskovalci oglasijo na informacijski točki v parku Zvezda in tam prejmejo festivalsko knjižico za zbiranje žigov. Otroci za opravljene izzive zbirajo žige in ob doseženem številu prejmejo nagrade. Tisti, ki opravijo 45 izzivov, prejmejo tudi plišasto maskoto Foksija. Dogajanje bodo dopolnjevali animacija, glasbeni program, ustvarjalne delavnice in gledališka predstava, obiskovalci pa bodo spoznali tudi olimpijski protokol in prižig olimpijskega ognja.

Za obisk naj otrok obleče nekaj udobnega in obuje športne copate, saj ga bo najverjetneje hitro zamikalo, da se tudi sam loti kakšnega izziva. Vmes si lahko vzamete čas za počitek in skupaj pogledate, kaj bi ga še zanimalo. Naj pri izbiri odloča tudi sam in se ustavi tam, kjer mu je najbolj zabavno.

Foksi bo tudi letos del festivalskega dogajanja, otroci pa lahko njegovo plišasto različico osvojijo s 45 opravljenimi izzivi. FOTO: Aleš Fevžer
Foksi bo tudi letos del festivalskega dogajanja, otroci pa lahko njegovo plišasto različico osvojijo s 45 opravljenimi izzivi. FOTO: Aleš Fevžer

Sobotni obisk podaljšajte z dobrodelnim tekom

Prvi dan Olimpijskega festivala lahko kot družina sklenete z Dobrodelnim večernim tekom za Botrstvo v športu. V soboto, 26. septembra, bo med 18. in 19.30 na Kongresnem trgu in v parku Zvezda povezal tekače in pohodnike vseh generacij. Vsak bo lahko opravil toliko krogov, kolikor zmore, brez merjenja časa in razvrstitve. Pridružite se torej lahko tudi s hojo in pot opravite skupaj z otroki.

Z udeležbo boste podprli program Botrstvo v športu, ki pomaga mladim športnikom iz socialno šibkih okolij. Po dnevu, ko bo vaš otrok odkrival, kateri šport ga veseli, lahko skupaj pomagate tudi drugim mladim, da se lažje posvetijo svoji športni poti.

Štartnina znaša 10 evrov, prijave potekajo prek Timing Ljubljana. Več informacij najdete na spletni strani Dobrodelnega večernega teka.

Kaj sledi po festivalu? Morda nov šport

Po festivalu otroka vprašajmo, kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj bi z veseljem poskusil še enkrat. Morda ga je navdušil šport, za katerega prej sploh ni vedel, da obstaja, ali pa bi se rad pridružil prijatelju na treningu. Če zanimanje ostane tudi po nekaj dneh, lahko skupaj poiščemo bližnji klub ali društvo in preverimo, ali ponujajo poskusno vadbo.

Potem pridejo na vrsto še čisto praktična vprašanja. Ali se termini vadbe ujemajo s šolo in drugimi obveznostmi, kdo bi otroka vozil na treninge in koliko bi dejavnost stala? Ko imamo te informacije, veliko lažje presodimo, ali se novo navdušenje lahko spremeni tudi v redno dejavnost.

Obiščite Olimpijski festival in skupaj odkrijte, kateri šport bo otroka najbolj pritegnil. V soboto, 26. septembra, in nedeljo, 27. septembra, med 10. in 18. uro pridite na Kongresni trg in v park Zvezda v Ljubljani. Otroku omogočite, da preizkusi nekaj novega in sam pokaže, kaj ga veseli. Za Dobrodelni večerni tek sta potrebni ločena prijava in štartnina.

Podrobnosti najdete na spletni strani Olimpijskega festivala.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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