MOK išče načine za vrnitev športnikov iz Rusije in Belorusije

Mednarodni olimpijski komite Mok se je po posvetovanju z mednarodnimi in nacionalnimi zvezami ter s predstavniki športnikov odločil, da bo preiskal načine, kako bi ruske in beloruske športnike kljub vojni v Ukrajini vrnil na olimpijske igre v Parizu 2024.

»Nobenemu športniku ne bi smeli preprečiti tekmovanja zgolj zaradi njegovega potnega lista,« je Mok v sredo med razlogi za vrnitev zapisal v izjavi za javnost. »Zato bi morali dodatno preiskati poti, kako športnike vrniti na tekmovanja pod strogimi pogoji,« so še dodali, potem ko so opravili razgovore z mednarodnimi zvezami in s svojimi članicami med 17. in 19. januarjem.

Zelenski nasprotuje udeležbi ruskih športnikov v Parizu

Pogoji za udeležbo Rusov in Belorusov vključujejo spoštovanje olimpijske listine in sankcij, ki vključujejo prepoved prikazovanja zastave, predvajanja himne, barv ali katerih koli drugih ruskih in beloruskih simbolov na športnih prireditvah. Vrh olimpijskega gibanja je sicer že 9. decembra odprl vrata za vrnitev športnikov iz Rusije in Belorusije na mednarodna tekmovanja kljub nadaljnji invaziji Rusije na Ukrajino.

Predsednik Moka Thomas Bach je v zadnjem času večkrat dejal, da športa ne bi smeli politizirati in da ruskih športnikov ne bi smeli kaznovati za vojno njihove države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v torek znova dejal, da nasprotuje udeležbi ruskih športnikov na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.