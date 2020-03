MOK odloča o novih korakih za izvedbo olimpijskih iger

Japonski premier še v soboto trdil, da priprave na Tokio 2020 potekajo nemoteno

Mednarodni olimpijski komite (Mok) ter vodilni možje mednarodnih športnih panožnih zvez se bodo danes prek posebne telekonference sestali in odločali o nadaljnjih korakih za izvedbo olimpijskih iger v Tokiu, ki jim vse bolj preti nevarnosti novega koronavirusa.Do enega največjih športnih dogodkov v svetu nas loči še natanko 130 dni, usoda iger v Tokiu, ki bi se po prvotnem sporedu morale začeti 24. julija in končati do 9. avgusta, pa je vse bolj pod vprašajem zaradi novega koronavirusa. Ta je na Japonskem prizadel več kot 1500 ljudi.Medtem ko je japonski premierše v soboto zatrdil, da priprave na veledogodek potekajo nemoteno, v svetu športa prihaja do vse več odpovedi in prestavitev, ki posegajo tudi v sistem kvalifikacij za nastop v Tokiu ter hromijo priprave športnikov na največji športni dogodek štiriletnega cikla.Predsednik Mokaje zato za danes sklical posebno videokonferenco z vodilnimi možmi mednarodnih športnih zvez, na njej pa bodo govorili o rezervnih scenarijih za obdobje, ko utegne bolezen covid-19 povzročiti še več težav predvsem v Evropi in ZDA, ki sta postali novi žarišči novega koronavirusa, ter na preostalih celinah.Po svetu so skoraj vse športne dejavnosti prekinjene vsaj za nekaj tednov, medtem ko v ZDA na Centru za preprečevanje in nadzor bolezni predvidevajo, da bo šport ustavljen vsaj za osem tednov. Čeprav je Mok doslej v sodelovanju z japonsko vlado vselej zavzel stališče, da vse poteka po načrtih, zatiskanje oči pred položajem v svetu ni več mogoče.Po besedah predsednika Nemškega olimpijskega komitejaki ga navaja časopis Bild, sicer ni pričakovati končne odločitve Moka vsaj do maja, več pa bo znano glede konkretnejših ukrepov, ki utegnejo nakazati smernice dogajanja v naslednjih mesecih, bodisi za nadaljevanje naporov za izvedbo po prvotnem načrtu bodisi za prestavitev olimpijskih iger za nedoločen čas.