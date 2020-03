MOK se bo v roku štirih tednov odločil o usodi OI

Lozana – Mednarodni olimpijski komite (MOK) bo v roku štirih tednov odločil, kaj storiti s poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu, med možnimi scenariji pa je tudi preložitev, poročajo BBC in drugi mediji. Po njihovih informacijah je edina možnost, ki so jo doslej izključili, da bi OI v popolnosti odpovedali.



Po informacijah Francoske tiskovne agencije pri MOK razmišljajo o številnih scenarijih, med drugim tudi preložitvi OI, končne odločitve pa še niso pripravljeni sprejeti. MOK je tako prvič natančneje določil časovno obdobje za odločanje o usodi letošnjega največjega poletnega dogodka.

MOK pod vse večjim pritiskom

Novinar BBC Dan Roan je pred kratkim na družbenih omrežjih zapisal, da se je MOK zaradi vse hujših kritik na stališče, da priprave na veledogodek v Tokiu potekajo po načrtih, sestal na izredni videokonferenci. Na njej so se pogovarjali o rezervnih scenarijih za OI, ki bi se morale začeti 24. julija in trajati do 9. avgusta. Mediji po svetu zdaj poročajo o štiritedenskem roku za razmislek pred končno odločitvijo, a so hkrati prepričani, da je to zgolj okvirno obdobje, v katerem bodo dorekli podrobnosti za preložitev iger, ki se napovedujejo zaradi vse večjega pritiska športnikov in panožnih zvez.



Med drugim se je ta teden oglasil tudi Olimpijski komite Slovenije. Predsednik Bogdan Gabrovec je odločno dejal, da ne razume, zakaj MOK odlaša s svojo odločitvijo o prestavljenih igrah, kmalu pa so sledili tudi pozivi z nekaterih drugih nacionalnih olimpijskih komitejev in številnih zvez.