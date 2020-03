Mok se pripravlja na uspešne OI Tokio 2020

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na zasedanju izvršnega odbora potrdil, da se pospešeno pripravlja na uspešne poletne olimpijske igre v Tokiu. Te so oddaljene manj kot pet mesecev, zaradi izbruha koronavirusa se pojavlja veliko govoric, a na Japonskem dodajajo, da bi lahko izgubili organizacijo, če iger ne bodo mogli izpeljati letos.



»Pripravljamo se na uspešne olimpijske igre, Tokio 2020,« je na začetku dvodnevnega zasedanja Moka v Lozani dejal njegov predsednik Thomas Bach.



Zaradi širitve novega koronavirusa je po svetu prišlo že do številnih odpovedi ali prestavitve športnih dogodkov. Prisotnost virusa je potrjena že v več kot 60 državah, okuženih je več kot 90.000 ljudi in več kot 3100 ljudi jih je umrlo. Na Japonskem je obolelih vsaj 230 ljudi, pet pa naj bi jih umrlo.



Seiko Hašimoto, ministrica za olimpijske in paralimpijske igre na Japonskem, je medtem dejala japonskemu parlamentu, da jim Mok po 66. členu pogodbe lahko vzame organizacijo iger, če teh ne bi mogli izpeljati v letu 2020, obstaja pa možnost za zamik iger.



»Trenutno odbor Tokio 2020, Mok in mesto Tokio delajo vse, kar je v njihovi moči, da se bodo igre 24. julija tudi začele,« je dejala Hašimotova.



Po njenih informacijah bo dokončna odločitev, kaj bo z igrami, znana do konca maja, Bach pa je na zasedanju dejal še, da bodo pripravili več idej, dokončno odločitev pa bodo sprejeli junija, ko se bo med 15. in 17. junijem v Lozani sestal izvršni odbor iger.



»Pripraviti bomo morali nekaj predlogov za zasedanje v Tokiu,« pa je Bach po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal o zasedanju, ki bo med 18. in 19. julijem na prizorišču OI.



Igre so na sporedu med 24. julijem in 8. avgustom.



Mok ima sicer danes na agendi pogovore o krizi zaradi koronavirusa, za sredo pa je napovedan video klic med organizacijskim odborom iger in Johnom Coatesom, avstralskim vodjo koordinacijske komisije Moka za prve japonske poletne OI po letu 1964.