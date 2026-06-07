Monako dobil novega kralja, smola Prevčevega favorita

Andrea Kimi Antonelli je slavil še peto zaporedno zmago v formuli 1, potem ko je bil najhitrejši tudi na prestižni veliki nagradi Monaka. Za nov podvig je moral mladi Italijan ob brezhibni vožnji z Mercedesovo »srebrno puščico« na ozkih ulicah prikazati tudi dva vrhunska štarta, potem ko so deset krogov pred koncem zaradi nesreče domačega ljubljenca Charlesa Leclerca (Ferrari) prekinili dirko in jo nato začeli znova.

Antonelli, ki si je prvo mesto pridirkal tudi v včerajšnjih razburljivih kvalifikacijah, je bil kljub mladosti na cestah Monte Carla razred zase. Na koncu je imel 6,271 sekunde naskoka pred angleškim veteranom Lewisom Hamilton (Ferrari), ki se je na drugo mesto povzpel tudi v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo.

Kimi Antonelli se je takole veselil zmage v Monaku. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Tretje mesto je z zaostankom 23,394 sekunde osvojil Francoz Isack Hadjar (Red Bull), čigar sloviti moštveni sotekmovalec Max Verstappen je imel obilo smole. Nizozemskega šampiona, za katerega je na prizorišču stiskal pesti slovenski skakalni as Domen Prevc, je namreč že takoj po štartu z drugega položaja pustila na cedilu tehnična okvara.

Skupni vrstni red za SP (po 6. od 22 dirk): 1. Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 156, 2. Lewis Hamilton (VB, Ferrari) 90, 3. George Russell (VB, Mercedes) 88, 4. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 75, 5. Oscar Piastri (Avst, McLaren) 60, 6. Lando Norris (VB, McLaren) 58, 7. Max Verstapppen (Niz, Red Bull) 43, 8. Isack Hadjar (Fra, Red Bull) 29, 9. Liam Lawson (NZ, Racing Bulls) 26, 10. Pierre Gasly (Fra, Alpine) 26.

Naslednja dirka formule 1 bo prihodnjo nedeljo v Barceloni.