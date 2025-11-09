Mondo Duplantis ve, kdaj bo naslednjič popravil svetovni rekord

Evropski atlet leta je tretjič v karieri in povsem zasluženo postal Armand Duplantis. Neprekosljivi skakalec s palico je že 14-krat v karieri postavil svetovni rekord, štirikrat v tej sezoni, tudi na svetovnem prvenstvu v Tokiu, kjer je postavil doslej najboljšo znamko 6,30 m.

»Izgleda, da rekorda še nisem popravil na evropskem prvenstvu, ta cilj zagotovo ostaja. Lepo bi bilo, če bi mi to uspelo v Birminghamu naslednje leto, zagotovo bo to moj cilj. Prepričan sem, da ga lahko izpolnim, če bom dobro treniral in bo glava na pravem mestu,« napoveduje Šved, ki je letos postal svetovni prvak, zmagal je tudi na finalu diamantne lige.

Prihodnje leto bo na EP v Birminghamu (10. – 16. avgust 2026) branil naslov prvaka z EP v Rimu 2024.