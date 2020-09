Moral je opomniti svet, da je najboljši na tem planetu

Ljubljana - Novozelandec nigerijskega rodu Israel Adesanya je le še potrdil, da je eden od najbolj popolnih in vznemirljivih borcev na svetu. Na spektaklu mešanih borilnih športov UFC v Abu Dhabiju je slavil še 20. profesionalno zmago zapovrstjo (15. s prekinitvijo), potem ko je s tehničnim nokavtom v drugi rundi prisilil k vdaji brazilskega izzivalca Paula Costo in mu zadal sploh prvi poraz po trinajstih zaporednih zmagah.



»Moral sem opomniti svet, da sem najboljši na tem planetu," je Adesanya poudaril po novem uspehu, s katerim je drugič zapovrstjo ubranil naslov svetovnega prvaka v srednji kategoriji (do 84 kilogramov) po različici UFC. Tako je uresničil napoved, ki jo je dal pred dvobojem, češ da bo šokiral svet, ker bo zlahka premagal Costo.



Na seznam svetovnih prvakov se je vpisal tudi poljski šampion Jan Blachowicz (27 zmag, 17 s prekinitvijo, 8 porazov) pa je z zmago nad Američanom Dominickom Reyesom (12 zmag, 9 s prekinitvijo, 2 poraza) osvojil šampionski pas združenja UFC v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov).