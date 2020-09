Morbidelli zmagal, v vodstvu Dovizioso

Misano

Morbidelli je že šesti zmagovalec v čudni sezoni 2020. FOTO: Massimo Pinca Reuters

Rossi ni zdržal

Valentino Rossi ne najde pravih občutkov. FOTO: Andreas Solaro/AFP

- Italijan(Yamaha SRT) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Misanu za VN San Marina v elitnem razredu motoGP.Na stopničkah sta končala še njegov rojak(Ducati Pramac) in Španec(Suzuki).Morbidelii je slavil prvič v karieri v elitnem razredu, je pa že šesti zmagovalec v sezoni, ki poteka brez poškodovanega svetovnega prvaka ŠpancaDoslej vodilni v skupnem seštevku Francoz(Yamaha SRT) je sredi dirke padel in ostal brez točk. V seštevku je tako zdaj na prvem mestu Ducatijev dirkač Italijan, ki je sicer dirko končal na sedmem mestu.Naslednja dirka bo čez teden dni na istem prizorišču v Misanu za VN Emilije Romanje.Sezona postaja vse bolj zanimiva, krog dirkačev, ki so v igri za zmage in tudi za naslov, pa je vse širši. Prvič po letu 1949 se je zgodilo, da so v sezoni kar štirje dirkači dosegli svoje prve zmage v elitnem razredu (in Morbidelli), seštevek pa je zdaj izjemno zgoščen.Delo je tekmecem olajšal tudi doslej vodilni v skupnem seštevku Quartararo (Yamaha SRT), ki je sredi dirke padel, se vrnil na stezo, pozneje pa odstopil in ostal brez točk.Prvih devet dirkačev v SP je zdaj znotraj 23 točk, torej ene zmage; vodi Dovizioso s 76, Quartararo je ostal pri 70, tretji je Avstralecdanes osmi, s 64, četrti Mir s 60, peti paz 58.V sobotnih kvalifikacijah so prvič po letu 1988 dirkači Yamahe zasedli prva štiri mesta, tako dirkača tovarniške ekipe kot Yamahe SRT so premagali vse tekmece. A potem uvod v današnje dogajanje ni bil več povsem po njihovem okusu, predvsem je zatajil najhitrejši v soboto Vinales, ki po slabem startu ni imel več možnosti za boj za vrh in je končal na skromnem šestem mestu.Zato pa je svojo priložnost izkoristil Morbidelli. Odličen start je pomenil, da si je hitro priboril nekaj malega naskoka, v uvodnih krogih pa je bil povsem blizu tudiZdelo se je, da je nekdanji večkratni svetovni prvak, ki ima v običajnih okoliščinah na tem dirkališču velikansko podporo s tribun, kar oživel, toda ni zdržal do konca.Medtem ko je Morbidelli v ospredju zanesljivo vodil, sta Rossija začela ogrožati Bagnaia in Mir. Dirkač Ducatija ga je po dveh tretjinah dirke prehitel, v zadnjih krogih pa se je začel oster boj za zadnjo stopničko.Rossi je zdržal skoraj do konca, toda v zadnjem krogu je Mir uspešno napadel in potem do cilja odbijal poskuse Rossija. Ta se je tako moral zadovoljiti s četrtim mestom, vsi trije na zmagovalnih stopničkah pa so bili nadvse zadovoljni. Morbidelli je dosegel prvo zmago, Bagnaia prve stopničke v karieri, Mir pa je pokazal, da se Suzuki razvija v konkurenčno ekipo za vrh SP.»Skoraj ne najdem besed, vse skupaj moram še prespati in analizirati. Res je fantastičen občutek, uživam v vsem, kar se dogaja. Hvala vsem v ekipi, ki delajo z mano. V zadnjih krogih sem razmišljal o veliko stvareh, tudi o tem, kako sem pred sedmimi leti dirkal v italijanskem prvenstvu, zdaj pa sem tu,« je po zmagi čustva skušal zbrati Morbidelli.