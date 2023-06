Morebiti se sliši, da sem za študij malo prelen, a res nimam časa

V nadaljevanju preberite:

Kraljica športov ima svojo veličino in lesk. Svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska Kristjan Čeh je udarno začel sezono, katere vrh bo svetovno prvenstvo v Budimpešti od 19. do 27. avgusta. Postavni Podvinčan bo v madžarski metropoli seveda branil lansko lovoriko, v obširnem pogovoru pa smo se posvetili njegovi zasebni plati in življenjskemu utripu, saj zdaj večino časa preživi v Estoniji, od koder sta njegova srčna izvoljenka, metalka kladiva Anna Maria Orel in trener Gerd Kanter.