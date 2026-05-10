Marc Marquez operiran, Martin zmagal

Vozniki Ducatija so v Le Mansu doživeli polom. Alex Marquez je na začetku dirke padel. Malo pred polovico je s steze zapeljal tudi Francesco Bagnaia.
Jorge Martin se je veselil zmage. FOTO: Loic Venance/AFP
P. Z., STA
10. 5. 2026 | 15:49
10. 5. 2026 | 15:59
3:46
A+A-

Španec Jorge Martin (Aprilia) je na dirkališču Bugatti v Le Mansu zmagal na dirki za veliko nagrado Francije, peti od 22 dirk svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Martin je za zmago v predzadnjem krogu prehitel vodilnega v prvenstvu, Italijana Marca Bezzecchija.

Jorge Martin: »Neverjetno je, lahko rečem le 'Živela Francija'! Tako sem hvaležen svoji družini, ekipi in navijačem, nimam besed ... Bila je vrhunska dirka.«

Zdelo se je, da bo italijanski dirkač Bezzecchi slavil že četrto zmago v sezoni, ko ga je klubski kolega Martin prehitel v 26. krogu od 27. Španec, svetovni prvak leta 2024, ki je dobil tudi sobotni šprint, se je ob prečkanju ciljne črte veselil dvignjen z rokami v zraku. Martin si je tako zagotovil prvo zmago po VN Indonezije septembra 2024 in zdaj v prvenstvu za Bezzecchijem zaostaja le za točko.

Madridčan je Aprilii prinesel prvo zmago v Le Mansu, ekipa pa je celo slavila popoln izplen, saj je bil tretji Japonec Ai Ogura, dirkač satelitske ekipe Trackhouse. Ogura je s tretjim mestom postal prvi japonski voznik na odru za zmagovalce motoGP po Kacujukiju Nakasugi na VN Valencie leta 2012. Dirkač KTM, Španec Pedro Acosta, je končal na petem mestu in je po petih dirkah trenutno tretji v skupnem seštevku SP za Bezzecchijem in Martinom.

Alex Marquez je končal v pesku. FOTO: Loic Venance/AFP
Vozniki Ducatija so doživeli polom. Španec Alex Marquez, ki je v Jerezu zmagal pred Bezzecchijem, je na začetku dirke padel. Malo pred polovico dirke je s steze zapeljal tudi Italijan Francesco Bagnaia, ki je bil na drugem mestu.

Mark Marquez operiran

Sedemkratni svetovni prvak, Španec Marc Marquez, ki je v soboto padel in si zlomil kost v stopalu, pa je že v Madridu. Marqueza bodo v španski prestolnici tudi operirali, je sporočil šef ekipe Ducati Davide Tardozzi. Med posegom bodo zdravniki poleg operacije pete metatarzalne kosti desnega stopala Špancu pomagali tudi pri stari poškodbi, ki jo je utrpel lani v nesreči na indonezijski dirki. Marquez bo tako izpustil vsaj domačo dirko naslednji konec tedna v Kataloniji.

Razred motoGP:

1. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 41:18,001

2. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) + 0,477

3. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 0,874

4. Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati VR46) 2,851

5. Pedro Acosta (Špa/KTM) 2,991

6. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 7,756

SP skupno:

1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 128

2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 127

3. Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46) 84

4. Pedro Acosta (Špa/KTM) 83

5. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 67

6. Raul Fernandez (Špa/Trackhouse Aprilia) 62

