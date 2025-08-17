Marc Marquez blestel tudi v Avstriji in drvi k naslovu

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec motociklistične dirke za VN Avstrije v Spielbergu v razredu motoGP. Marquez je tako dosegel nov dvojček zmag, saj je bil prvi že na sobotnem šprintu. Drugi je bil danes Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marc Marquez je deveto zmago sezone na klasičnih dirkah, ob tem je dobil tudi 12 šprintov, dokončno potrdil v 20. krogu, ko je prehitel do tedaj vodilnega Bezzecchija. Ta je dva kroga pozneje v boju z Aldeguerjem izgubil še drugo mesto.

Z novim uspehom se je Marc Marquez še bolj utrdil na vrhu seštevka s 418 točkami, saj sta bila oba njegova najbližja zasledovalca danes slabša. Mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini, 276) je bil šele deseti, sotekmovalec v tovarniški ekipi Ducatija Italijan Francesco Bagnaia (221) pa šesti.

Naslednja preizkušnja SP čaka motocikliste že naslednji teden, ko bodo prvič vozili na novem dirkališču Balaton Park na Madžarskem.