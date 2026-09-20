Acosta na domačem dirkališču KTM vpisal prvo zmago

Španski motociklist Pedro Acosta (KTM) je zmagal na veliki nagradi Avstrije v Spielbergu in osvojil prvo zmago v svetovnem prvenstvu v kraljevskem razredu motoGP. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin (Aprilia), ki vodi v SP, tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Španec Marc Marquez (Ducati) je zelo slabo štartal in že po nekaj zavojih na dirkališču Red Bull Ring z drugega padel na peto mesto. Na tem mestu je tudi končal. Pred tem vikendom sta bila izenačena z Martinom po točkah, slednji ga je prehitel že v soboto po šprinterski dirki. Razlika med njima je sedaj 12 točk.

Martin, ki je začel s prvega položaja, je bil za uvod na čelu pred Bezzecchijem. Acosta je v tretjem krogu na četrto mesto potisnil Japonca Aija Oguro (Aprilia-Trackhouse), ki se vrača po poškodbi palca leve roke. Acosta je v četrtem krogu ugnal še Bezzecchija. Martin in Acosta sta v nadaljevanju prišla do več kot sekunde in pol naskoka pred ostalimi, v devetem krogu pa je Acosta po nekaj neuspešnih poskusih prehitevanja vendarle prišel na prvo mesto.

Pedro Acosta je razveselil šefe pri KTM. FOTO: Joe Klamar/AFP

Ni minilo dolgo, ko je imel pred drugouvrščenim že pol sekunde prednosti. Medtem je v 13. krogu še tretjič v treh dnevih v pesku končal Španec Alex Marquez, ki je naredil napako pri prehitevanju. Njegov brat Marc je bil v zadnjih krogih ponovno peti, a več kot štiri sekunde za četrtim Oguro. Acosta je bil v zaključku v varnem vodstvu z več kot sekundo prednosti pred Martinom.

Na domačem terenu svojega proizvajalca KTM, ki ga bo po koncu sezone zapustil in se pridružil Marquezu pri Ducatiju, je Acosta končno dosegel svojo prvo zmago v kraljevem razredu. V skupnem seštevku je zdaj Martin pri 306 točkah, Marquez jih ima 294, na tretjem mestu je ostal Bezzecchi, ki je zbral 264 točk. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo VN Japonske v začetku oktobra.