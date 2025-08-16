  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Popolna prevlada španskih mojstrov hitrosti v Spielbergu

    Španski motociklist Marc Marquez je vnovič dokazal, zakaj velja za enega največjih mojstrov tega športa.
    Španski dirkač Alex Marquez (Ducati Lenovo), ob njem Pedro Acosta, je bil vnovič najhitrejši tudi v Avstriji. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Španski dirkač Alex Marquez (Ducati Lenovo), ob njem Pedro Acosta, je bil vnovič najhitrejši tudi v Avstriji. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Š. R., STA
    16. 8. 2025 | 16:15
    16. 8. 2025 | 16:41
    2:01
    Španski motociklist Marc Marquez (Ducati Lenovo) je na šprinterski dirki svetovnega prvenstva razreda motoGP za veliko nagrado Avstrije dokazal, zakaj velja za enega največjih mojstrov tega športa. Na stezi Red Bull Ring je bil najhitrejši in ciljno črto prečkal pred svojim bratom Alexom Marquezom (Ducati Gresini), tretje mesto pa je pripadlo mlademu rojaku Pedru Acosti (KTM). Španski dirkači so tako poskrbeli za popolnoma iberski zmagovalni oder.

    image_alt
    Na Štajerskem se začenja druga polovica prvenstva v razredu motoGP

    Največji osmoljenec dneva je bil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia (Ducati), ki je moral odstopiti zaradi težav z zadnjo pnevmatiko. Že ob samem štartu je zapadel v težave in iz prve vrste zdrsnil na 14. mesto, nato pa dirke ni končal. Na četrtem mestu je po solidni predstavi pristal Marco Bezzecchi (Aprilia), sicer najhitrejši v kvalifikacijah.

    Marc Marquez FOTO: Jure Makovec/AFP
    Marc Marquez FOTO: Jure Makovec/AFP

    Sprinterska preizkušnja je bila dolga le 14 krogov, polovico manj kot nedeljska klasična dirka. A kljub temu je močno vplivala na razmerja v skupnem seštevku. Marc Marquez, ki je v tej sezoni dobil že 12 od 13 sprintov, je svojo prednost pred Alexom povečal na 123 točk, pred Bagnaio pa zdaj vodi že za 180 točk.

    Prva dirka po enomesečnem premoru

    Bezzecchi je kvalifikacije dobil za pičlih 16 tisočink sekunde pred Alexom Marquezom, Bagnaia je bil tretji, Marc Marquez pa četrti, čeprav je dve minuti pred koncem zdrsnil v pesek. Nedeljska velika nagrada Avstrije, prva po skoraj enomesečnem poletnem premoru (zadnja dirka je bila 20. julija v Brnu), se bo začela ob 14. uri.

