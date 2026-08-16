Gajser po napaki šele deveti, suverena zmaga Herlingsa

Prvo vožnjo za VN Švedske v Uddevalli je zanesljivo dobil Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda), ki drvi proti naslovu svetovnega prvaka v motokrosu. Slovenskemu asu Timu Gajserju (Yamaha) se je dirka hitro podrla. Slabo je štartal in padel na osmo mesto, potem začel prehitevati tekmece, a v tretjem krogu storil napako, padel in zdrsnil na deveto mesto, ki mu ga do konca ni uspelo izboljšati. Jan Pancar (KTM) je bil 13., tudi on je zgodaj storil napako. Druga vožnja bo ob 17.10.

Herlings je prvo vožnjo dobil pred Latvijcem Paulsom Jonassom in Francozom Tomom Viallom. Herlings je bil na vrhu na današnjem jutranjem ogrevanju ter na vseh sobotnih treningih in tudi v kvalifikacijah. Vselej je bil njegov najbližji tekmec Gajser, ki pa je po slabšem štartu v prvi današnji vožnji ostal brez boja za sam vrh.

Štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP je znova precej zastal na štartu, po nekaj ovinkih pa je bil šele osmi tik pred Pancarjem. Že v prvem krogu je pridobil tri mesta tri mesta, potem pa v dvoboju z Italijanom Andreo Adamom padel in zdrsnil na deveto mesto, ki ga je obdržal tudi do konca.

Pancar je dobro začel današnjo prvo preizkušnjo, bil nekaj časa na devetem mestu, potem pa je storil napako v tretjem krogu in padel na 15. mesto. Do konca je pridobil še dve mesti za novih osem točk v seštevku svetovnega prvenstva.

V skupnem seštevku ima Herlings po sedmi zaporedni zmagi v nedeljskih vožnjah 710 točk. Drugi je Francoz Romain Febvre s 597 točkami, tretji pa je za zdaj s 566 točkami ostal Belgijec Lucas Coenen. Slednji na Švedskem ne dirka, saj še vedno čuti posledice padca na VN Velike Britanije. Gajser je skupno četrti s 555 točkami, Pancar pa je 13., potem ko je zbral 221 točk.