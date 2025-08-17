Neuspešna Gajserjeva vrnitev, padec in odstop

Potem ko je izpustil devet dirk zaradi poškodbe v Švici, je petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) ob vrnitvi v svetovno prvenstvo želel predvsem uživati, toda načrt se mu ni posrečil. Po nekaj minutah prve vožnje za VN Švedske v Uddevalli je v boju za tretje mesto trčil v domačega dirkača Isaka Giftinga, ki mu je zaprl pot, in odstopil. Hujšega ni bilo, Gajser je hitro vstal in bo na štartu druge vožnje, ki se bo začela ob 17.10.

Prvo vožnjo je dobil vodilni v razredu MXGP Francoz Romain Febvre (Kawasaki), ki je maksimalno izkoristil padec glavnega tekmeca Lucasa Coenena (KTM). Belgijec je padel na štartu in se na koncu prebil na sedmo mesto, tik pred Jana Pancarja (KTM), ki se mu je dolgo celo nasmihalo peto mesto. Drugi je bil Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), tretji pa njegov rojak Calvin Vlaanderen (Yamaha).

V SP je Febvre zdaj nekoliko povečal naskok, ima 769 točk, Coenen je drugi s 744, Gajser je ostal pri 313 in je deseti, Pancar pa z 262 le mesto za njim. V sobotnih kvalifikacijah je bil Gajser tretji, Pancar pa četrti.