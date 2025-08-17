  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Neuspešna Gajserjeva vrnitev, padec in odstop

    Na VN Švedske v Uddevalli se je vrnil Tim Gajser, ki pa je po trku z domačinom Isakom Giftingom padel in odstopil. Jan Pancar osmi. Druga vožnja ob 17.10.
    Gajser se je vrnil na Švedskem. FOTO: Honda Racing
    Galerija
    Gajser se je vrnil na Švedskem. FOTO: Honda Racing
    Peter Zalokar
    17. 8. 2025 | 15:12
    17. 8. 2025 | 15:18
    1:45
    A+A-

    Potem ko je izpustil devet dirk zaradi poškodbe v Švici, je petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) ob vrnitvi v svetovno prvenstvo želel predvsem uživati, toda načrt se mu ni posrečil. Po nekaj minutah prve vožnje za VN Švedske v Uddevalli je v boju za tretje mesto trčil v domačega dirkača Isaka Giftinga, ki mu je zaprl pot, in odstopil. Hujšega ni bilo, Gajser je hitro vstal in bo na štartu druge vožnje, ki se bo začela ob 17.10.

    Prvo vožnjo je dobil vodilni v razredu MXGP Francoz Romain Febvre (Kawasaki), ki je maksimalno izkoristil padec glavnega tekmeca Lucasa Coenena (KTM). Belgijec je padel na štartu in se na koncu prebil na sedmo mesto, tik pred Jana Pancarja (KTM), ki se mu je dolgo celo nasmihalo peto mesto. Drugi je bil Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), tretji pa njegov rojak Calvin Vlaanderen (Yamaha). 

    V SP je Febvre zdaj nekoliko povečal naskok, ima 769 točk, Coenen je drugi s 744, Gajser je ostal pri 313 in je deseti, Pancar pa z 262 le mesto za njim. V sobotnih kvalifikacijah je bil Gajser tretji, Pancar pa četrti.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    MXGP

    Tim Gajser opozoril nase že v prvem dejanju po vrnitvi

    Motokrosist Tim Gajser se je po štirih mesecih odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na tekmovališča svetovnega prvenstva razreda MXGP.
    16. 8. 2025 | 18:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Konec čakanja, Tim Gajser se že ta vikend vrača na dirke

    Gajser se je poškodoval aprila na VN Švice, kasneje pa je moral celo na operacijo rame.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Končno zelena luč, Gajser se vrača na Švedskem

    Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser bo po devetih izpuščenih dirkah nastopil na VN Švedske prihodnji teden.
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Novo zmagoslavje belgijskega najstnika, nase spet opozoril tudi Pancar

    Na veliko veselje domačih navijačev je v Lommlu prvo mesto v razredu MXGP osvojil Lucas Coenen. Dobro pripravljenost je potrdil tudi slovenski motokrosist.
    Miha Šimnovec 3. 8. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Tim Gajser tik pred povratkom na dirke

    Štirikratni svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP naj bi se po poškodbi rame vrnil na veliki nagradi Švedske.
    Matic Rupnik 31. 7. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odličen nastop

    Jan Pancar se je na Češkem po najboljši vožnji spogledoval z zmagovalnim odrom

    Slovenski motokrosist je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Loketu osvojil deveto mesto. Po prvi vožnji je bil tretji. Zmagal je Lucas Coenen.
    27. 7. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Zaroka šampiona

    Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

    Na družbenih omrežjih sta štirikratni svetovni prvak v elitnem razredu razredu MXGP in njegova dolgoletna partnerka delil lepo sporočilo.
    19. 7. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

    Vse kaže, da bo petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser zapustil ekipo Honde. Snubil ga je Ducati, vendar naj bi prišlo do preobrata.
    Peter Zalokar 16. 7. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Transferji

    Vprašljiva vezava načina izplačila dodatka na šolanje

    Na eni strani podpora izplačilu otroškega dodatka in socialne pomoči v naravi, če otrok ne bo hodil v šolo, na drugi pa pomisleki.
    Barbara Hočevar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    motokrosMXGPTim GajserJan PancarRomain FebvreJeffrey HerlingsVN Švedske

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtni nesreči

    Na primorskih cestah ugasnili še dve življenji motoristov

    Umrla sta državljana Italije. Prvi je včeraj zvečer umrl na cesti iz Kozine proti Divači, drugi danes v Hraščah.
    17. 8. 2025 | 15:46
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marc Marquez blestel tudi v Avstriji in drvi k naslovu

    Marc Marquez je po sobotnem šprintu dobil tudi klasično dirko za VN Avstrije v Spielbergu in še povečal prednost v razredu MotoGP.
    Delo 17. 8. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Novo mesto

    Pri 22-ih letih že 65-krat obravnavan zaradi kaznivih dejanj in nasilja

    Novomšeki policisti so prijeli moškega, ki je oropal dva mladoletnika, enega pa tako pretepel, da je moral v bolnišnico.
    17. 8. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Neuspešna Gajserjeva vrnitev, padec in odstop

    Na VN Švedske v Uddevalli se je vrnil Tim Gajser, ki pa je po trku z domačinom Isakom Giftingom padel in odstopil. Jan Pancar osmi. Druga vožnja ob 17.10.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Richard J. Davidson: Človeštvo nima druge izbire

    Priznani psiholog Richard J. Davidson pravi, da vsak človek v jedru nosi zmožnost biti prijazen. To velja tudi za »najslabšega predsednika« Donalda Trumpa.
    Urša Izgoršek 17. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Novo mesto

    Pri 22-ih letih že 65-krat obravnavan zaradi kaznivih dejanj in nasilja

    Novomšeki policisti so prijeli moškega, ki je oropal dva mladoletnika, enega pa tako pretepel, da je moral v bolnišnico.
    17. 8. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Neuspešna Gajserjeva vrnitev, padec in odstop

    Na VN Švedske v Uddevalli se je vrnil Tim Gajser, ki pa je po trku z domačinom Isakom Giftingom padel in odstopil. Jan Pancar osmi. Druga vožnja ob 17.10.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Richard J. Davidson: Človeštvo nima druge izbire

    Priznani psiholog Richard J. Davidson pravi, da vsak človek v jedru nosi zmožnost biti prijazen. To velja tudi za »najslabšega predsednika« Donalda Trumpa.
    Urša Izgoršek 17. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo