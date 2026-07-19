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Drugo

Gajser drugi v prvi vožnji v Veliki Britaniji

Vodilni motokrosist Lucas Coenen je poskušal dirkati v bolečinah, a je odstopil v četrtem krogu, bržčas pa ne bo dirkal niti v drugi vožnji, ki bo ob 18.10.
Tim Gajser je osvojil drugo mesto. FOTO: Yamaha Racing
Galerija
Tim Gajser je osvojil drugo mesto. FOTO: Yamaha Racing
P. Z.
19. 7. 2026 | 16:08
2:12
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Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji velike nagrade Velike Britanije v Foxhillsu zasedel drugo mesto. Zaostal je le za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Slednji je nadoknadil 25 točk v primerjavi z vodilnim v seštevku Belgijcem Lucasom Coenenom, potem ko je ta zaradi bolečin po sobotnem padcu odstopil.

Coenen je že v sobotnih kvalifikacijah grdo padel nekaj ovinkov po startu in danes poskušal dirkati v bolečinah, a enostavno ni šlo. Odstopil je v četrtem krogu, bržčas pa ne bo dirkal niti v drugi vožnji, ki se bo začela ob 18.10.

Na vrhu sta bila ves čas najhitrejša z dopoldanskega ogrevanja, Gajser in Herlings. Po štartu je Nizozemec ostal pred Slovencem, ki nikoli ni prišel dovolj blizu, da bi napadel svojega dolgoletnega tekmeca. Herlings je tako slavil pred Gajserjem, tretje mesto pa je pripadlo Francozu Romainu Febvru, ki je izkoristil grd padec rojaka Toma Vialla nekaj krogov pred koncem.

Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) je dobro štartal in bil nekaj ovinkov celo med najboljšimi petimi. Hitrejši so ga nato prehiteli, vseeno pa je Pancar vseskozi dirkal v prvi deseterici. V zadnjih krogih je prehitel še Vialla za končno sedmo mesto.

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Coenen, ki ima 566 točk, približal pa se mu je Herlings, ki je zdaj pri 530 točkah. Tretji je svetovni prvak Febvre, ki je zbral 472 točk, četrti pa je Gajser s 432 točkami. Pancar je ostal 15., osvojil je 171 točk.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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