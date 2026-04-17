Tim Gajser se bo poklonil Valentinu Rossiju: Imava podobno zgodbo (FOTO)

V nedeljo bo v Pietramurati peta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu, VN Trentina ob Gardskem jezeru ob progo Ciclamino vselej privabi množico slovenskih navijačev, ki bodo v razredu MXGP stiskali pesti za Tima Gajserja in Jana Pancarja, v razredu MX2 pa za Jako Peklaja.

Petkratni svetovni prvak Gajser bo še posebej na očeh, saj bo počastil najbolj znamenitega dirkača Yamahe, njegov motor YZ450FM in ujemajoča se oprema Alpinestars bosta imela posebno poslikavo v čast Valentinu Rossiju., devetkratnemu svetovnemu prvaku v motociklizmu.

FOTO: Monster Energy Yamaha Factory MXGP

Tiga243 je vesel, da bo lahko dal poklon »Doktorju« VR46 in bo želel nadaljevati njegovo šampionsko zgodbo z Yamaho ...

»Poslikava je videti neverjetno. Tako motor kot oprema. Arco je posebna dirka, je najbližji GP Sloveniji, zato je zame kot domača dirka in tam je vedno veliko slovenskih navijačev. Ko pomisliš na nekaj posebnega v dirkanju in v Italiji, se seveda spomniš na Valentina Rossija, hkrati pa imava podobno zgodbo. Oba sva osvojila naslove, preden sva prišla k Yamahi, Vale pa je nato z Yamaho dobil še veliko dirk in upam, da mi bo uspelo enako. Všeč mi je Valentino. Pred nekaj leti me je povabil na svoj ranč, kjer sva se lahko pogovorila, je dober človek, in tudi to je del motivacije,« je za Yamahino spletno stran povedal Gajser, ki je bil nazadnje na Sardiniji osmi, v skupnem seštevku pa je peti, 43 točk za Lucasom Coenenom (KTM) in 29 za Jeffreyjem Herlingsom (Honda). Pancar je na 18. mestu.

Prva vožnja dirke za VN Trentina v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10.