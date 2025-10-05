  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

    Tim Gajser in Jan Pancar sta ob pomoči Jake Peklaja Sloveniji privozila peto mesto na pokalu narodov v ZDA. Izboljšanje lanske uvrstitve ekipe Saša Kraglja.
    Slovenska reprezentanca je dosegla največji uspeh doslej. FOTO: P. Z.
    Galerija
    Slovenska reprezentanca je dosegla največji uspeh doslej. FOTO: P. Z.
    Peter Zalokar
    5. 10. 2025 | 22:44
    5. 10. 2025 | 23:30
    3:22
    A+A-

    Slovenija se je dokončno zapisala med velesile svetovnega motokrosa. V pokalu narodov v ZDA so Tim Gajser, Jan Pancar in mladi Jaka Peklaj osvojili zgodovinsko peto mesto, kar je za ekipo selektorja Saša Kraglja najboljša uvrstitev doslej. Tako so Slovenci še izboljšali lansko sedmo mesto iz Anglije. S tem se je končala sezona, Gajser pa je odpeljal zadnjo dirko na Hondinem motorju, v naslednji sezoni bo zamenjal moštvo, najverjetneje bo odšel k Yamahi. V Crawfordsvillu v zvezni državi Indiana so Avstralci z bratoma Hunterjem in Jettom Lawrencom ubranili naslov pred Američani in Francozi. Slednji bodo prihodnje leto gostili t. i. olimpijske igre med v motokrosu.

    V pokalu narodov se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov. Začeli so dirkači razredov MXGP in MX2, nadaljevali v kombinaciji MX2 in open, v zadnji so bili na delu dirkači razredov MXGP in open. V končni seštevek gre pet najboljših dosežkov posamezne ekipe, najslabša uvrstitev se črta.

    Tim Gajser FOTO: Jože Suhadolnik
    Tim Gajser FOTO: Jože Suhadolnik

    Najboljša dosežka Slovenije sta bili tretji mesti, ki sta ju dosegla Gajser (MXGP) v prvi in Pancar (open) v drugi vožnji.

    Tako Gajser kot Pancar sta se v teh vožnjah zelo izkazala, kar še posebej velja za Pancarja, ki je presenetil ljubitelje tega športa in v svoji prvi vožnji celo povedel, na koncu pa spretno odbil še napad domačina RJ Hampshira in ostal na tretjem mestu.

    Gajser je v konkurenci avstralskih bratov Lawrence in domačih dirkačev, ki dobro poznajo progo, tudi opravil dve odlični vožnji. V svoji prvi je bil tretji, v drugi, ko so v slovenskem taboru prvo izbiro startnega mesta prepustili Pancarju, pa se je moral prebijati s 15. mesta. Prišel je tik pod vrh do četrtega, pred njim so bili le oba Avstralca (Hunter Lawrence je zmagal v obeh svojih vožnjah) in med njima domačin Eli Tomac.

    Jan Pancar FOTO: Črt Piksi
    Jan Pancar FOTO: Črt Piksi

    Pancar je večji del te vožnje preživel na 11. in 12. mestu, po napaki pred koncem pa zdrsnil na 14., kar pa je bilo vseeno še dovolj za največji slovenski uspeh doslej.

    Po prvi in drugi vožnji je bila Slovenija še osma, v tretji pa je precej napredovala in se po zaslugi dobrih dosežkov obeh dirkačev povzpela vse do petega mesta. A je bila odločitev zelo tesna, saj so bili po točkah povsem zraven tudi Italijani. Nazadnje se je izteklo v slovensko korist, odločila je ena točka (57-58).

    Jaka Peklaj FOTO: Črt Piksi
    Jaka Peklaj FOTO: Črt Piksi

    V seštevek Slovenije je šla še boljša od dveh voženj Peklaja (33. mesto), slabša slednjega (37.) pa ni štela.

    Na vrhu je na koncu zanesljivo zmagala branilka naslova Avstralija (19 točk) v postavi Hunter in Jett Lawrence ter Kyle Webster pred domačo zasedbo ZDA (Tomac, Hampshire, Justin Cooper) in Francijo (Romain Febvre, Maxime Renaux, Mathis Valin), obe sta imeli po 33 točk. Pred Slovenijo je končala še Belgija s 43.

    Sašo Kragelj FOTO: Črt Piksi
    Sašo Kragelj FOTO: Črt Piksi

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser v ZDA še zadnjič na hondi, novo moštvo ostaja skrivnost

    Tim Gajser je (med vrsticami) potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MXGP

    Gajser s tretjim mestom končal sezono, naslov v Francijo

    Sezona motokrosa se je končala v avstralskem Darwinu, kjer so izpeljali le eno vožnjo. Tim Gajser je končal na stopničkah.
    21. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Tim Gajser bo skušal pokvariti šov svetovnemu prvaku

    Slovenski motokrosistični šampion bi rad letošnji sezoni v razredu MXGP postavil piko na i.
    20. 9. 2025 | 10:14
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prvič na stopničkah po poškodbi

    Od Tima Gajserja je bil hitrejši le Jeffrey Herlings

    Nizozemski motokrosist je zmagovalec velike nagrade Kitajske v razredu MXGP. Slovenski as prvič po vrnitvi po poškodbi na stopničkah. Jan Pancar 13.
    14. 9. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Ob Gajserju in Pancarju na pokal narodov potuje še Jaka Peklaj

    Znana je trojica za nastop na motokrosističnih olimpijskih igrah. Gajser bo dirkal v MXGP, Pancar v MX open, Peklaj pa v MX2.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Ob Gajserju in Pancarju na pokal narodov potuje še Jaka Peklaj

    Znana je trojica za nastop na motokrosističnih olimpijskih igrah. Gajser bo dirkal v MXGP, Pancar v MX open, Peklaj pa v MX2.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 12:55
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Drugi športi
    Tim Gajser, intervju

    Sprijaznil sem se že, da je motokros v Sloveniji podcenjen

    Petkratni svetovni prvak v motokrosu v intervjuju za Delo o minuli sezoni in načrtih za prihodnjo. Nad domačo dirko še ni obupal. Baterije polnil na Maldivih.
    Peter Zalokar 16. 12. 2024 | 17:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Sašo Kragelj, intervju

    Vsak mora dati svoj delež za dobro slovenskega motokrosa

    Vodja panoge za motokros pri AMZS Sašo Kragelj meni, da bi Orehova vas lahko gostila tekmo SP, če bi bila volja. Zanj je Tim Gajser svetovni prvak.
    Peter Zalokar 21. 10. 2024 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Miha Šalehar: Dolga leta sem bil žalostni klovn, ki je igral veseljaka

    Eden najbolj znanih slovenskih radijskih glasov bo kmalu objavil novo zbirko kolumn. Po 25 letih sta z bratom znova združila moči na odru.
    Lucijan Zalokar 5. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    motokrospokal narodovTim GajserJan PancarJaka PeklajSašo KrageljCrawfordsville

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Italija

    Derbi v Torinu brez golov, zmagi Napolija in Rome

    Po šestih kolih serie A imata Napoli in Roma na vrhu lestvice 15 točk, Milan jih ima 13, Inter in Juventus pa po 12.
    5. 10. 2025 | 22:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

    Tim Gajser in Jan Pancar sta ob pomoči Jake Peklaja Sloveniji privozila peto mesto na pokalu narodov v ZDA. Izboljšanje lanske uvrstitve ekipe Saša Kraglja.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 22:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Preklic savke

    Stavke kontrolorjev zračnega prometa ne bo

    Preklic: Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta le dosegla dogovor.
    5. 10. 2025 | 22:04
    Preberite več
    Nedelo
    Jane Goodall (1934–2025)

    Do konca je verjela v človeštvo

    Jane Goodall nas je spodbujala, naj na bitja okoli nas gledamo s sočutnimi očmi, in nas učila, da je veličina človeka v tem, kako nežno stopa po svetu.
    Agata Rakovec Kurent 5. 10. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Šanghaj

    Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

    Na teniškem mastersu v Šanghaju je Jannik Sinner moral predati dvoboj zaradi krčev v nogi. Novak Đoković prebrodil nevihto.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Preklic savke

    Stavke kontrolorjev zračnega prometa ne bo

    Preklic: Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta le dosegla dogovor.
    5. 10. 2025 | 22:04
    Preberite več
    Nedelo
    Jane Goodall (1934–2025)

    Do konca je verjela v človeštvo

    Jane Goodall nas je spodbujala, naj na bitja okoli nas gledamo s sočutnimi očmi, in nas učila, da je veličina človeka v tem, kako nežno stopa po svetu.
    Agata Rakovec Kurent 5. 10. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Šanghaj

    Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

    Na teniškem mastersu v Šanghaju je Jannik Sinner moral predati dvoboj zaradi krčev v nogi. Novak Đoković prebrodil nevihto.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo