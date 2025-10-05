Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

Slovenija se je dokončno zapisala med velesile svetovnega motokrosa. V pokalu narodov v ZDA so Tim Gajser, Jan Pancar in mladi Jaka Peklaj osvojili zgodovinsko peto mesto, kar je za ekipo selektorja Saša Kraglja najboljša uvrstitev doslej. Tako so Slovenci še izboljšali lansko sedmo mesto iz Anglije. S tem se je končala sezona, Gajser pa je odpeljal zadnjo dirko na Hondinem motorju, v naslednji sezoni bo zamenjal moštvo, najverjetneje bo odšel k Yamahi. V Crawfordsvillu v zvezni državi Indiana so Avstralci z bratoma Hunterjem in Jettom Lawrencom ubranili naslov pred Američani in Francozi. Slednji bodo prihodnje leto gostili t. i. olimpijske igre med v motokrosu.

V pokalu narodov se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov. Začeli so dirkači razredov MXGP in MX2, nadaljevali v kombinaciji MX2 in open, v zadnji so bili na delu dirkači razredov MXGP in open. V končni seštevek gre pet najboljših dosežkov posamezne ekipe, najslabša uvrstitev se črta.

Tim Gajser FOTO: Jože Suhadolnik

Najboljša dosežka Slovenije sta bili tretji mesti, ki sta ju dosegla Gajser (MXGP) v prvi in Pancar (open) v drugi vožnji.

Tako Gajser kot Pancar sta se v teh vožnjah zelo izkazala, kar še posebej velja za Pancarja, ki je presenetil ljubitelje tega športa in v svoji prvi vožnji celo povedel, na koncu pa spretno odbil še napad domačina RJ Hampshira in ostal na tretjem mestu.

Gajser je v konkurenci avstralskih bratov Lawrence in domačih dirkačev, ki dobro poznajo progo, tudi opravil dve odlični vožnji. V svoji prvi je bil tretji, v drugi, ko so v slovenskem taboru prvo izbiro startnega mesta prepustili Pancarju, pa se je moral prebijati s 15. mesta. Prišel je tik pod vrh do četrtega, pred njim so bili le oba Avstralca (Hunter Lawrence je zmagal v obeh svojih vožnjah) in med njima domačin Eli Tomac.

Jan Pancar FOTO: Črt Piksi

Pancar je večji del te vožnje preživel na 11. in 12. mestu, po napaki pred koncem pa zdrsnil na 14., kar pa je bilo vseeno še dovolj za največji slovenski uspeh doslej.

Po prvi in drugi vožnji je bila Slovenija še osma, v tretji pa je precej napredovala in se po zaslugi dobrih dosežkov obeh dirkačev povzpela vse do petega mesta. A je bila odločitev zelo tesna, saj so bili po točkah povsem zraven tudi Italijani. Nazadnje se je izteklo v slovensko korist, odločila je ena točka (57-58).

Jaka Peklaj FOTO: Črt Piksi

V seštevek Slovenije je šla še boljša od dveh voženj Peklaja (33. mesto), slabša slednjega (37.) pa ni štela.

Na vrhu je na koncu zanesljivo zmagala branilka naslova Avstralija (19 točk) v postavi Hunter in Jett Lawrence ter Kyle Webster pred domačo zasedbo ZDA (Tomac, Hampshire, Justin Cooper) in Francijo (Romain Febvre, Maxime Renaux, Mathis Valin), obe sta imeli po 33 točk. Pred Slovenijo je končala še Belgija s 43.