Gajser bo odkrival neznano

Povsem nova proga v Almonteju v Španiji bo gostila drugo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, VN Andaluzije. Ker ekipe nimajo na voljo predhodnih podatkov ali izkušenj s stezo, ki bi jim pomagali pri nastavitvah, bodo v prednosti tisti, ki se bodo najhitreje učili in najbolje prilagodili neznankam.

Prvo preizkušnjo je pred dvema tednoma v Argentini dobil Jeffrey Herlings, ki je pri Hondi zamenjal Tima Gajserja, pred moštvenim kolegom, novincem v MXGP Tomom Viallom. Gajser, novi član Yamahe, je bil peti in ima 36 točk. Po 50 jih imata Herlings in Vialle, sledita svetovni prvak Romain Febvre (Kawasaki, 48) in Lucas Coenen (KTM, 42.) Jan Pancar je bil v Argentini 15. in je osvojil 12 točk.

»To je nova proga za vse. Videli smo, da je nekoliko peščena, podobna Kegumsu (Latvija; op. p.). Gre za drugo dirko sezone, še vedno smo na začetku. Seveda želim nastopiti dobro, vedno bom poskušal zmagati. Po Argentini smo se vrnili na delo in skupaj z ekipo opravili veliko ur testiranj ter kot vedno trdo trenirali. Zares se veselim, da bom ta konec tedna spet tekmoval. Upam, da bo dirka res dobra,« je za Yamahino spletno stran povedal petkratni svetovni prvak. Njegov moštveni tekmec Maxime Renaux za njim zaostaja le dve točki.

Kvalifikacije v razredu MXGP bodo v soboto ob 17.25, prva vožnja za VN Andaluzije v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10.