Gajser bo odkrival neznano

Konec tedna bo v Španiji druga dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, bo Tim Gajser vrgel rokavico svojima naslednikoma pri Hondi?
Tim Gajser si obeta boljši rezultat kot v Argentini. FOTO: instagram/yamaharacing
Tim Gajser si obeta boljši rezultat kot v Argentini. FOTO: instagram/yamaharacing
Peter Zalokar
20. 3. 2026 | 12:45
2:04
A+A-

Povsem nova proga v Almonteju v Španiji bo gostila drugo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, VN Andaluzije. Ker ekipe nimajo na voljo predhodnih podatkov ali izkušenj s stezo, ki bi jim pomagali pri nastavitvah, bodo v prednosti tisti, ki se bodo najhitreje učili in najbolje prilagodili neznankam.

Za uvod Tim brez stopničk

Prvo preizkušnjo je pred dvema tednoma v Argentini dobil Jeffrey Herlings, ki je pri Hondi zamenjal Tima Gajserja, pred moštvenim kolegom, novincem v MXGP Tomom Viallom. Gajser, novi član Yamahe, je bil peti in ima 36 točk. Po 50 jih imata Herlings in Vialle, sledita svetovni prvak Romain Febvre (Kawasaki, 48) in Lucas Coenen (KTM, 42.) Jan Pancar je bil v Argentini 15. in je osvojil 12 točk. 

Tim Gajser iz rdečega v modro, v Argentini obrača nov list

»To je nova proga za vse. Videli smo, da je nekoliko peščena, podobna Kegumsu (Latvija; op. p.). Gre za drugo dirko sezone, še vedno smo na začetku. Seveda želim nastopiti dobro, vedno bom poskušal zmagati. Po Argentini smo se vrnili na delo in skupaj z ekipo opravili veliko ur testiranj ter kot vedno trdo trenirali. Zares se veselim, da bom ta konec tedna spet tekmoval. Upam, da bo dirka res dobra,« je za Yamahino spletno stran povedal petkratni svetovni prvak. Njegov moštveni tekmec Maxime Renaux za njim zaostaja le dve točki.

Kvalifikacije v razredu MXGP bodo v soboto ob 17.25, prva vožnja za VN Andaluzije v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10.

Gajser se še privaja na motor. FOTO: instagram/yamaharacing
Gajser se še privaja na motor. FOTO: instagram/yamaharacing

Šport  |  Drugo
Motokros

Gajser bo odkrival neznano

Konec tedna bo v Španiji druga dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, bo Tim Gajser vrgel rokavico svojima naslednikoma pri Hondi?
Peter Zalokar 20. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Teide

Rogličev zvezdniški kolega obtičal na ognjeniku, bo zamudil štart dirke?

Belgijski kolesar Remco Evenepoel je zaradi snega že drugi dan ujet na ognjeniku Teide na Tenerifu. V ponedeljek bi moral začeti dirko po Kataloniji.
20. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Stara kmečka hiša v rimskem parku pod seboj pokopala dve osebi

Gasilci so v zapuščeni stavbi našli moškega in žensko. Vzrok porušenja strehe in identiteta žrtev še nista znana, hišo pa so sicer uporabljali brezdomci.
20. 3. 2026 | 12:43
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Gajser bo odkrival neznano

Konec tedna bo v Španiji druga dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, bo Tim Gajser vrgel rokavico svojima naslednikoma pri Hondi?
Peter Zalokar 20. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Teide

Rogličev zvezdniški kolega obtičal na ognjeniku, bo zamudil štart dirke?

Belgijski kolesar Remco Evenepoel je zaradi snega že drugi dan ujet na ognjeniku Teide na Tenerifu. V ponedeljek bi moral začeti dirko po Kataloniji.
20. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Stara kmečka hiša v rimskem parku pod seboj pokopala dve osebi

Gasilci so v zapuščeni stavbi našli moškega in žensko. Vzrok porušenja strehe in identiteta žrtev še nista znana, hišo pa so sicer uporabljali brezdomci.
20. 3. 2026 | 12:43
Preberite več
