Tim Gajser iz rdečega v modro, v Argentini obrača nov list

Začenja se dolgo pričakovana sezona v svetovnem prvenstvu motokrosistov, prva dirka bo v nedeljo na novem prizorišču v Argentini (prva vožnja 17.15, druga 20.10 po našem času), na štartni »rampi« bosta z licenco AMZS tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Petkratni svetovni prvak Gajser se je prebarval iz rdeče v modro, po 12 letih se je razšel s Hondo in bo nastopal za Yamaho.

MXGP

Pričakujemo eno najbolj razburljivih sezon, saj bomo imeli kar osem svetovnih prvakov, ki so skupaj osvojili 18 naslovov, 15 dirkačev je že slavilo na velikih nagradah in imajo skupaj 317 zmag. Bo Gajser po 19 dirkah, zadnja bo kot lani v Avstraliji (20. september), svoj 30. rojstni dan – imel ga bo 9. septembra – proslavil z izmuzljivim šestim naslovom?

52 zmag ima Tim Gajser, 47 v MXGP, Jeffrey Herlings ima 112 zmag, a »le« 51 v MXGP.

Herlings na hondi

Branilec lovorike in dvakratni prvak, Francoz Romain Febvre, bo na svojem kawasakiju ponosno nosil štartno številko 1. Lani je bil drugi Lucas Coenen, ki je v zadnjih dveh sezonah zbral največ zmag med vsemi, saj je bil leta 2024 prvak v razredu MX2. Belgijec bo glavno orožje moštva KTM. Oba petkratna svetovna prvaka, Gajser in Nizozemec Jeffrey Herlings, sta prvič v svojih dolgih karierah zamenjala ekipi, vprašanje pa je, kako dobro se bosta znašla v povsem novih okoljih.

Gajser je zamenjal rdečo za modro. FOTO: AMZS

Herlings, rekorder po številu zmag na dirkah za veliko nagrado s 112 zmagami, se je po šestnajstih letih na avstrijski tehniki KTM preselil k japonski Hondi in nasledil Gajserja. Slednji v Argentino prihaja z najboljšim izkupičkom med vsemi: s tremi zmagami na dirkah za veliko nagrado, sedmimi uvrstitvami na oder, petimi posamičnimi zmagami v vožnjah in tremi zmagami v kvalifikacijskih vožnjah. A prizorišče Bariloche v Patagoniji je povsem novo in ima pretežno mivko, kar za Tiga243 ni najljubša podlaga.

Tim Gajser in Jan Pancar bosta tudi letos slovenska aduta v motokrosu. FOTO: AMZS

V garaži z Renauxom

Kar trije nekdanji prvaki v MX2 so presedlali na 450-kubični motor: Kay de Wolf (2024), Andrea Adamo (2023) in dvakratni prvak Tom Vialle (2020, 2022), ki se je vrnil iz ZDA. Nizozemec de Wolf že vso kariero vozi za Husqvarno, Adamo bo moštveni kolega Coenena pri tovarniški ekipi KTM, Vialle pa si bo Hondino garažo delil s Herlingsom in Rubenom Fernandesom.

To je nov Gajserjev motor. FOTO: instagram

Gajser je bil lani vodilni, ko se je poškodoval v Švici in izpustil devet dirk. Za moštvenega tekmeca bo imel Francoza Maxima Renauxa, prvaka MX2 iz leta 2021 in lanskega zmagovalca v Argentini, ki bo imel vsaj na začetku manjšo prednost pred Slovencem, saj bolje pozna motor.

Število zmag (MXGP, MX2): Jeffrey Herlings – 112, Tim Gajser – 52, Romain Febvre – 26, Jago Geerts – 24, Tom Vialle – 24, Lucas Coenen – 16, Kay de Wolf – 15, Jeremy Seewer – 13, Pauls Jonass – 12, Maxime Renaux – 9, Andrea Adamo – 6, Thibault Benistant – 3, Calvin Vlaanderen – 2, Mattia Guadagnini – 2, Ruben Fernandez – 1.

Motor, ki omogoča zmage

»Zgodile so se velike spremembe, nova ekipa, nov motor, nov trener. Obračam nov list v knjigi. S Hondo nismo našli skupnega interesa, odločili smo se iti vsak v svojo smer. Bilo je veliko ponudb, moja želja pa je bila imeti motor, ki omogoča boj za zmage in naslov. Priprave so bile okrnjene, ker sem lahko na nov motor sedel šele v začetku januarja. Želel bi si mesec ali dva več, toda v tem času smo iztisnili maksimum, tudi pripravljalne tekme so bile pozitivne in veselim se začetka sezone,« je v pogovoru na Valu 202 povedal Gajser, ki je pripeljal nekaj svojih ljudi iz Honde, med njimi je glavni mehanik Massimo Castelli.

Gajser in Renaux sta skupaj trenirala. FOTO: instagram

Cilj je vrniti Yamahi naslov po 11 letih, ko je bil prvak Febvre.

Ducatijevi aduti so Calvin Vlaanderen, Jeremy Seewer in Andrea Bonacorsi, svoje načrte pa ima tudi drugi slovenski as Jan Pancar, ki ostaja v družinski ekipi TEM JP253 na motorju KTM. Obetal si je povabilo v tovarniško ekipo, toda ni se izšlo.

Pancar še naprej na svojem

»Imel sem nekaj ponudb. Kar nekaj šefov moštev mi je dejalo, da bi me radi imeli v ekipi, ampak imajo žal že podpisane pogodbe z drugimi vozniki in mi ne morejo ponuditi sedeža na motorju. Razred MXGP je nasičen z vozniki. Letos bo vrsta novih fantov, ki prihajajo iz prvenstva MX2. Očitno se bom moral še bolj dokazovati, če bom želel priti do sedeža v tovarniškem moštvu,« je pojasnil Trebanjec, ki je bil lani 11., rezultat kariere je bilo tretje mesto na prvi vožnji na Češkem.

Gajser in Pancar bosta tudi glavni slovenski orožji v pokalu narodov, ki bo v začetku oktobra v Erneeju v Franciji, kjer bo Slovenija želela izboljšati lansko odlično peto mesto iz ZDA.