Drugo

Tim Gajser iz rdečega v modro, v Argentini obrača nov list

V nedeljo se bo začela nova sezona v motokrosu, Tim Gajser bo šesti naslov napadal z Yamaho. Vrhunska konkurenca. Jan Pancar se mora še dokazovati.
Foto
Galerija
Foto
Peter Zalokar
6. 3. 2026 | 05:00
5:56
A+A-

Začenja se dolgo pričakovana sezona v svetovnem prvenstvu motokrosistov, prva dirka bo v nedeljo na novem prizorišču v Argentini (prva vožnja 17.15, druga 20.10 po našem času), na štartni »rampi« bosta z licenco AMZS tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Petkratni svetovni prvak Gajser se je prebarval iz rdeče v modro, po 12 letih se je razšel s Hondo in bo nastopal za Yamaho.

image_alt
Tim Gajser po dvanajstih letih zamenjal ekipo

MXGP
MXGP

Pričakujemo eno najbolj razburljivih sezon, saj bomo imeli kar osem svetovnih prvakov, ki so skupaj osvojili 18 naslovov, 15 dirkačev je že slavilo na velikih nagradah in imajo skupaj 317 zmag. Bo Gajser po 19 dirkah, zadnja bo kot lani v Avstraliji (20. september), svoj 30. rojstni dan – imel ga bo 9. septembra – proslavil z izmuzljivim šestim naslovom?

image_alt
Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

52

zmag ima Tim Gajser, 47 v MXGP, Jeffrey Herlings ima 112 zmag, a »le« 51 v MXGP. 

Herlings na hondi 

Branilec lovorike in dvakratni prvak, Francoz Romain Febvre, bo na svojem kawasakiju ponosno nosil štartno številko 1. Lani je bil drugi Lucas Coenen, ki je v zadnjih dveh sezonah zbral največ zmag med vsemi, saj je bil leta 2024 prvak v razredu MX2. Belgijec bo glavno orožje moštva KTM. Oba petkratna svetovna prvaka, Gajser in Nizozemec Jeffrey Herlings, sta prvič v svojih dolgih karierah zamenjala ekipi, vprašanje pa je, kako dobro se bosta znašla v povsem novih okoljih.

image_alt
Kateri športnik ima največ sledilcev pri nas, kdo je ob Dončiću?

Gajser je zamenjal rdečo za modro. FOTO: AMZS
Gajser je zamenjal rdečo za modro. FOTO: AMZS

Herlings, rekorder po številu zmag na dirkah za veliko nagrado s 112 zmagami, se je po šestnajstih letih na avstrijski tehniki KTM preselil k japonski Hondi in nasledil Gajserja. Slednji v Argentino prihaja z najboljšim izkupičkom med vsemi: s tremi zmagami na dirkah za veliko nagrado, sedmimi uvrstitvami na oder, petimi posamičnimi zmagami v vožnjah in tremi zmagami v kvalifikacijskih vožnjah. A prizorišče Bariloche v Patagoniji je povsem novo in ima pretežno mivko, kar za Tiga243 ni najljubša podlaga.

Tim Gajser in Jan Pancar bosta tudi letos slovenska aduta v motokrosu. FOTO: AMZS
Tim Gajser in Jan Pancar bosta tudi letos slovenska aduta v motokrosu. FOTO: AMZS

V garaži z Renauxom

Kar trije nekdanji prvaki v MX2 so presedlali na 450-kubični motor: Kay de Wolf (2024), Andrea Adamo (2023) in dvakratni prvak Tom Vialle (2020, 2022), ki se je vrnil iz ZDA. Nizozemec de Wolf že vso kariero vozi za Husqvarno, Adamo bo moštveni kolega Coenena pri tovarniški ekipi KTM, Vialle pa si bo Hondino garažo delil s Herlingsom in Rubenom Fernandesom.

To je nov Gajserjev motor. FOTO: instagram
To je nov Gajserjev motor. FOTO: instagram

Gajser je bil lani vodilni, ko se je poškodoval v Švici in izpustil devet dirk. Za moštvenega tekmeca bo imel Francoza Maxima Renauxa, prvaka MX2 iz leta 2021 in lanskega zmagovalca v Argentini, ki bo imel vsaj na začetku manjšo prednost pred Slovencem, saj bolje pozna motor. 

Število zmag (MXGP, MX2): Jeffrey Herlings – 112, Tim Gajser – 52, Romain Febvre – 26, Jago Geerts – 24, Tom Vialle – 24, Lucas Coenen – 16, Kay de Wolf – 15, Jeremy Seewer – 13, Pauls Jonass – 12, Maxime Renaux – 9, Andrea Adamo – 6, Thibault Benistant – 3, Calvin Vlaanderen – 2, Mattia Guadagnini – 2, Ruben Fernandez – 1.

 

Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

Motor, ki omogoča zmage

»Zgodile so se velike spremembe, nova ekipa, nov motor, nov trener. Obračam nov list v knjigi. S Hondo nismo našli skupnega interesa, odločili smo se iti vsak v svojo smer. Bilo je veliko ponudb, moja želja pa je bila imeti motor, ki omogoča boj za zmage in naslov. Priprave so bile okrnjene, ker sem lahko na nov motor sedel šele v začetku januarja. Želel bi si mesec ali dva več, toda v tem času smo iztisnili maksimum, tudi pripravljalne tekme so bile pozitivne in veselim se začetka sezone,« je v pogovoru na Valu 202 povedal Gajser, ki je pripeljal nekaj svojih ljudi iz Honde, med njimi je glavni mehanik Massimo Castelli.

Gajser in Renaux sta skupaj trenirala. FOTO: instagram
Gajser in Renaux sta skupaj trenirala. FOTO: instagram

Cilj je vrniti Yamahi naslov po 11 letih, ko je bil prvak Febvre.  

Ducatijevi aduti so Calvin Vlaanderen, Jeremy Seewer in Andrea Bonacorsi, svoje načrte pa ima tudi drugi slovenski as Jan Pancar, ki ostaja v družinski ekipi TEM JP253 na motorju KTM. Obetal si je povabilo v tovarniško ekipo, toda ni se izšlo. 

Pancar še naprej na svojem

»Imel sem nekaj ponudb. Kar nekaj šefov moštev mi je dejalo, da bi me radi imeli v ekipi, ampak imajo žal že podpisane pogodbe z drugimi vozniki in mi ne morejo ponuditi sedeža na motorju. Razred MXGP je nasičen z vozniki. Letos bo vrsta novih fantov, ki prihajajo iz prvenstva MX2. Očitno se bom moral še bolj dokazovati, če bom želel priti do sedeža v tovarniškem moštvu,« je pojasnil Trebanjec, ki je bil lani 11., rezultat kariere je bilo tretje mesto na prvi vožnji na Češkem. 

image_alt
Mati je le podpisala

Gajser in Pancar bosta tudi glavni slovenski orožji v pokalu narodov, ki bo v začetku oktobra v Erneeju v Franciji, kjer bo Slovenija želela izboljšati lansko odlično peto mesto iz ZDA.

Vikend učenja

Tim Gajser za Yamaho: »Res se veselim začetka sezone – za mano je dolgo in naporno obdobje brez dirk, zato sem navdušen, da bom končno lahko tekmoval. Ne vem natančno, kaj naj pričakujem od steze, vendar glede na to, kar sem videl na družbenih omrežjih, izgleda dobro: hitra je in ima velike skoke. Všeč mi je, kako izgleda. Moj cilj za prvi veliki nagradi je, da se čim več naučim. Seveda želim biti uspešen, a moram ostati realen. Vsi začenjajo leto lačni uspehov, zame pa je tu še nova ekipa in nov motor, zato je nekaj neznank. Zavedam se, da bo to vikend učenja, vendar se počutim zelo dobro in vem, česa sem sposoben. Nočem si postavljati pričakovanj – vem le, da lahko, če vozim tako, kot znam, vozim v ospredju. Na Argentino me veže veliko lepih spominov. Tam sem že dobil nekaj velikih nagrad, navijači in občinstvo pa so vedno izjemni. Pričakujem, da bo tako tudi letos, in res se veselim vrnitve.«

Premium
Nedelo
Jan in Igor Pancar

Mati je le podpisala

Če mama ne bi popustila moledovanju sina Jana Pancarja, danes ne bi bilo zgodbe o edini družinski ekipi elitnega motokrosa.
Grega Kališnik 1. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Tim Gajser po dvanajstih letih zamenjal ekipo

Izvrstni slovenski motokrosist ni več član Honde, v prihajajočem letu bo peti naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP lovil na motociklu Yamahe.
1. 1. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Priznanja AMZS

Tim Gajser enajstič zapored motošportnik leta, Sven Cerjak največji up

Najbolj navdušujoč uspeh tega leta je peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA, je poudaril novi predsednik AMZS Marko Belšak.
25. 11. 2025 | 22:31
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Drugo
Maribor pred Olimpijo

Kateri športnik ima največ sledilcev pri nas, kdo je ob Dončiću?

Najbolj priljubljen hišni ljubljenček naših športnikov je Tiga motokrosističnega asa Tima Gajserja. Prav malo zaostajajo trije kosmatinci v Kopitarjevi hiši.
Peter Zalokar 22. 11. 2025 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Zgodovinski podvig Slovenije, motokrosistične velesile

Tim Gajser in Jan Pancar sta ob pomoči Jake Peklaja Sloveniji privozila peto mesto na pokalu narodov v ZDA. Izboljšanje lanske uvrstitve ekipe Saša Kraglja.
Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 22:44
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Gajser v ZDA še zadnjič na hondi, novo moštvo ostaja skrivnost

Tim Gajser je (med vrsticami) potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov. Poroka prihodnje leto.
Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
Preberite več
Šport  |  Drugo
MXGP

Gajser s tretjim mestom končal sezono, naslov v Francijo

Sezona motokrosa se je končala v avstralskem Darwinu, kjer so izpeljali le eno vožnjo. Tim Gajser je končal na stopničkah.
21. 9. 2025 | 09:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Zaroka šampiona

Timova srčna izbranka Špela je pokazala lep prstan

Na družbenih omrežjih sta štirikratni svetovni prvak v elitnem razredu razredu MXGP in njegova dolgoletna partnerka delil lepo sporočilo.
19. 7. 2025 | 12:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

Vse kaže, da bo petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser zapustil ekipo Honde. Snubil ga je Ducati, vendar naj bi prišlo do preobrata.
Peter Zalokar 16. 7. 2025 | 12:46
Preberite več
