Gajser in Pancar na poti v neznano

Sezona svetovnega prvenstva v motokrosu se nadaljuje z veliko hitrostjo, akcija bo že tretji konec tedna zapored. Tokrat bo prvič dirka v Južni Afriki, v Johannesburgu. Na progi Terra Topia MX Track bosta v razredu MXGP slovenske barve branila Tim Gajser in Jan Pancar.

»V Južni Afriki nas čaka nova proga, nova lokacija – vse je novo. Videl sem nekaj fotografij steze in videti je res dobra. Leži na višji nadmorski višini, kar bo vplivalo na delovanje motorja, vendar smo opravili nekaj testiranj, da se pripravimo in bomo pripravljeni na takšne razmere. Teden je bil kratek, z zgolj hitrim postankom doma po Portugalski. Videti je precej hladno, z napovedanimi 15 stopinjami, kar je nekoliko drugače od razmer, v katerih smo tekmovali v zadnjem času. Cilj ostaja enak kot vedno: preprosto želim uživati v vožnji,« je povedal Gajser (Yamaha).

Jan Pancar kaže dobre predstave. FOTO: instagram

Po 10 dirkah je na četrtem mestu s 371 točkami. Pred njim so Lucas Coenen (KTM, 506), Jeffrey Herlings (Honda, 449) in Romain Febvre (Kawasaki, 394). Pancar je 15. s 139 točkami.

Prva vožnja za VN Južne Afrike bo v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10.