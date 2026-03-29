V blatnem kaosu Gajser ni izkoristil odstopov tekmecev (VIDEO)

Prvo vožnjo za VN Švice v motokrosu je dobil mladi Francoz Tom Vialle (Honda), Tim Gajser (Yamaha) je bil deveti, Jan Pancar pa 11. Kaotična dirka na blatni podlagi je prinesla dve diskvalifikaciji, zaradi iztaknjene verige in nedovoljene pomoči na progi sta brez uvrstitve ostala Jeffrey Herlings (Honda) in vodilni v razredu MXGP, Belgijec Lucas Coenen (KTM). Drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha), tretji Ruben Fernandez (Honda). Druga vožnja v Frauenfeldu se bo začela ob 17.10.

Gajser ni dobro štartal in bil v prvem ovinku osmi, potem je storil nekaj napak, kar mu je preprečilo, da bi se prebil višje. Prejšnjo dirko v Andaluziji je petkratni svetovni prvak končal na tretjem mestu.