Gajser v prvi vožnji četrti, Pancar deveti

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v Turčiji v razredu MXGP osvojil četrto mesto. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil deveti. Prvo vožnjo je dobil Belgijec Lucas Coenen.

Gajser v Turčiji vozi na tretji dirki po vrnitvi v karavano in devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije. Že na prejšnji na Nizozemskem je bil četrti, takšno izhodišče je imel tudi po sobotnih kvalifikacijah.

Danes je dobro štartal in bil v prvi polovici dirke tretji za Coenenom in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom; v zadnjem delu vožnje pa ga je ujel in prehitel tudi vodilni v SP Francoz Romain Febvre.

Gajser je tako vožnjo končal na četrtem mestu. Pancar je po težavah na prejšnji dirki na Nizozemskem, kjer je zaradi izpahnjenega palca nastopil le v prvi vožnji, v Turčiji osvojil deseto mesto v kvalifikacijah. Danes je bil v uvodnih krogih sedmi, potem sta ga prehitela dva tekmeca, a se je kot deveti še obdržal med deseterico.

Coenen je z zmago spet nekoliko zmanjšal zaostanek za Febvrom, slednji ima v seštevku SP zdaj še 25 točk naskoka. Druga vožnja v elitnem razredu MXGP bo ob 16.10.